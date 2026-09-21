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Οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να λειτουργούν πουθενά στον κόσμο από τις 23 Σεπτεμβρίου, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να λειτουργούν πουθενά στον κόσμο από τις 23 Σεπτεμβρίου, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες «δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση, διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου»
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε σήμερα ότι οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη λειτουργία τους μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εντείνει τις πιέσεις στην Τεχεράνη.
Στις 23 Σεπτεμβρίου «οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να λειτουργήσουν, παντού στον κόσμο», είπε ο Μπέσεντ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες «δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση (…) διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου», προειδοποίησε.
Στις 23 Σεπτεμβρίου «οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να λειτουργήσουν, παντού στον κόσμο», είπε ο Μπέσεντ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες «δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση (…) διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου», προειδοποίησε.
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