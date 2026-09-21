Οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να λειτουργούν πουθενά στον κόσμο από τις 23 Σεπτεμβρίου, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ

Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες «δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση, διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου»