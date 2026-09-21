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Η Βαρσοβία επιθυμεί 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο πολωνικό έδαφος
Η Βαρσοβία επιθυμεί 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο πολωνικό έδαφος
Η Πολωνία φιλοξενεί επί του παρόντος μεταξύ 6.500 και 7.000 Αμερικανών στρατιωτών - Σύμφωνα με τον Πολωνό υφυπουργό, η σχεδιαζόμενη αμερικανική δύναμη θα «συγκροτηθεί σταδιακά» έως το 2039
Η Πολωνία θέλει να φιλοξενήσει 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφός της, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Άμυνας, καθώς ο ρωσικός πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χειμώνα.
«Μιλάμε για έναν στόχο 15.000 στρατιωτών», δήλωσε ο Στανισλάβ Βζίντεκ στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, διευκρινίζοντας ότι αυτό το απόσπασμα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 στρατιώτες εκ περιτροπής, καθώς και «3.500 έως 5.000» μόνιμα σταθμευμένους εκεί.
Η Πολωνία φιλοξενεί επί του παρόντος μεταξύ 6.500 και 7.000 Αμερικανών στρατιωτών εκ περιτροπής, είπε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Πέμπτη «σημαντική πρόοδο» προς την εγκαθίδρυση μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, καθώς η κυβέρνησή του ξεκίνησε μια αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τον Πολωνό υφυπουργό, η σχεδιαζόμενη αμερικανική δύναμη θα «συγκροτηθεί σταδιακά» έως το 2039.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε για «υβριδικές» απειλές από τη Ρωσία -συμπεριλαμβανομένων «τυχαίων» επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους- που στοχεύουν τους συμμάχους της Ουκρανίας.
Αυτό το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα από το 2022 τη Ρωσία για «σαμποτάζ»
Αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα κράτη του ΝΑΤΟ που ξοδεύει τα περισσότερα, σε σχετικούς όρους, για την άμυνα, διαθέτοντας σχεδόν το 5% του ΑΕΠ του σε αυτήν.
«Μιλάμε για έναν στόχο 15.000 στρατιωτών», δήλωσε ο Στανισλάβ Βζίντεκ στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, διευκρινίζοντας ότι αυτό το απόσπασμα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 στρατιώτες εκ περιτροπής, καθώς και «3.500 έως 5.000» μόνιμα σταθμευμένους εκεί.
Η Πολωνία φιλοξενεί επί του παρόντος μεταξύ 6.500 και 7.000 Αμερικανών στρατιωτών εκ περιτροπής, είπε.
Up to 15,000 U.S. troops could eventually be stationed in Poland as Warsaw pushes for a permanent American military base amid concerns over Russian aggression.https://t.co/vu9e9F8CAM— TVP World (@TVPWorld_com) September 21, 2026
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Πέμπτη «σημαντική πρόοδο» προς την εγκαθίδρυση μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, καθώς η κυβέρνησή του ξεκίνησε μια αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τον Πολωνό υφυπουργό, η σχεδιαζόμενη αμερικανική δύναμη θα «συγκροτηθεί σταδιακά» έως το 2039.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε για «υβριδικές» απειλές από τη Ρωσία -συμπεριλαμβανομένων «τυχαίων» επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους- που στοχεύουν τους συμμάχους της Ουκρανίας.
Αυτό το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα από το 2022 τη Ρωσία για «σαμποτάζ»
Αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα κράτη του ΝΑΤΟ που ξοδεύει τα περισσότερα, σε σχετικούς όρους, για την άμυνα, διαθέτοντας σχεδόν το 5% του ΑΕΠ του σε αυτήν.
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