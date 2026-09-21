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Φυλάκιση 20 ετών σε τρανσέξουαλ που βίαζε ανήλικη στη Βρετανία
Φυλάκιση 20 ετών σε τρανσέξουαλ που βίαζε ανήλικη στη Βρετανία
Ο 51χρονος Τζέιμς Γκρόουβς, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα Έιπριλ αλλά δικάστηκε ως άνδρας, καταδικάστηκε από το Εφετείο του Μπρίστολ
Τρανσέξουαλ βιαστής, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ετών και έξι μηνών για την κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού στη Βρετανία.
Ο 51χρονος Τζέιμς Γκρόουβς, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα Έιπριλ αλλά δικάστηκε ως άνδρας, καταδικάστηκε από το Εφετείο του Μπρίστολ για 18 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων και μία κατηγορία απόπειρας παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο δράστης βίασε το ανήλικο εννέα φορές μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το θύμα κατέθεσε πως καταστράφηκε η παιδική του ηλικία.
«Είμαι απλώς ένα κέλυφος του παλιού εαυτού μου. Δεν θυμάμαι μεγάλα τμήματα της παιδικής μου ηλικίας εξαιτίας όσων έκανε ο Γκρόουβς, και αυτό οφείλεται στο τραύμα που έχω υποστεί», είπε.
«Οι άνθρωποι μου έχουν πει ότι δεν είμαι πια το λαμπερό, ζωηρό κορίτσι που ήμουν κάποτε. Έχω χάσει την παιδική μου ηλικία. Δεν θα την ξανακερδίσω ποτέ», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του Γκρόουβς για επικοινωνία με παιδί. Το θύμα κατήγγειλε τότε στην αστυνομία πως ο 51χρονος την βίαζε επί σειρά ετών όταν ήταν ανήλικη. Ο δράστης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για 19 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και εννέα κατηγορίες βιασμού.
Ο αστυνομικός Μπεν Περέτ, του Τμήματος Εγκληματικών Ερευνών της Αστυνομίας του Έιβον και του Σόμερσετ, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά οδυνηρή υπόθεση που αφορά τη συνεχή κακοποίηση ενός ευάλωτου νεαρού κοριτσιού, το οποίο αποτέλεσε στόχο και χειραγωγήθηκε από τον δράστη για πολλά χρόνια. Οι ενέργειες του Γκρόουβς αποκαλύπτουν ένα σκόπιμο μοτίβο παραπλάνησης, με σκοπό την απόκτηση εμπιστοσύνης και την άσκηση ελέγχου».
«Θα ήθελα να επαινέσω το θύμα για την γενναιότητά του στο να βγει στο προσκήνιο και να υποστηρίξει την έρευνα. Το θάρρος της ήταν καθοριστικό για την επίτευξη αυτής της καταδίκης και την αποτροπή περαιτέρω βλάβης. Ελπίζω αυτό το αποτέλεσμα να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι αντιμετωπίζουμε τα αδικήματα αυτής της φύσης με σοβαρότητα. Θα εργαστούμε ακούραστα για να προστατεύσουμε τα ευάλωτα άτομα και να παραπέμψουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.
Ο 51χρονος Τζέιμς Γκρόουβς, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα Έιπριλ αλλά δικάστηκε ως άνδρας, καταδικάστηκε από το Εφετείο του Μπρίστολ για 18 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων και μία κατηγορία απόπειρας παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο δράστης βίασε το ανήλικο εννέα φορές μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το θύμα κατέθεσε πως καταστράφηκε η παιδική του ηλικία.
«Είμαι απλώς ένα κέλυφος του παλιού εαυτού μου. Δεν θυμάμαι μεγάλα τμήματα της παιδικής μου ηλικίας εξαιτίας όσων έκανε ο Γκρόουβς, και αυτό οφείλεται στο τραύμα που έχω υποστεί», είπε.
«Οι άνθρωποι μου έχουν πει ότι δεν είμαι πια το λαμπερό, ζωηρό κορίτσι που ήμουν κάποτε. Έχω χάσει την παιδική μου ηλικία. Δεν θα την ξανακερδίσω ποτέ», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του Γκρόουβς για επικοινωνία με παιδί. Το θύμα κατήγγειλε τότε στην αστυνομία πως ο 51χρονος την βίαζε επί σειρά ετών όταν ήταν ανήλικη. Ο δράστης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για 19 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και εννέα κατηγορίες βιασμού.
Ο αστυνομικός Μπεν Περέτ, του Τμήματος Εγκληματικών Ερευνών της Αστυνομίας του Έιβον και του Σόμερσετ, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά οδυνηρή υπόθεση που αφορά τη συνεχή κακοποίηση ενός ευάλωτου νεαρού κοριτσιού, το οποίο αποτέλεσε στόχο και χειραγωγήθηκε από τον δράστη για πολλά χρόνια. Οι ενέργειες του Γκρόουβς αποκαλύπτουν ένα σκόπιμο μοτίβο παραπλάνησης, με σκοπό την απόκτηση εμπιστοσύνης και την άσκηση ελέγχου».
«Θα ήθελα να επαινέσω το θύμα για την γενναιότητά του στο να βγει στο προσκήνιο και να υποστηρίξει την έρευνα. Το θάρρος της ήταν καθοριστικό για την επίτευξη αυτής της καταδίκης και την αποτροπή περαιτέρω βλάβης. Ελπίζω αυτό το αποτέλεσμα να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι αντιμετωπίζουμε τα αδικήματα αυτής της φύσης με σοβαρότητα. Θα εργαστούμε ακούραστα για να προστατεύσουμε τα ευάλωτα άτομα και να παραπέμψουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.
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