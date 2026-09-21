Ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία: Συστάσεις εκκένωσης για 1,6 εκατ. κατοίκους, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Εκκενώσεις Τυφώνας

Ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία: Συστάσεις εκκένωσης για 1,6 εκατ. κατοίκους, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων

Μέχρι στιγμής, ένα άτομο έχει τραυματιστεί ελαφρά και εννέα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές λόγω του τυφώνα

Ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία: Συστάσεις εκκένωσης για 1,6 εκατ. κατοίκους, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ο τυφώνας Ντουτζουάν έπληξε την Ιαπωνία με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, οδηγώντας τις Αρχές να ζητήσουν από περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας να απομακρυνθούν προληπτικά από τις εστίες τους.

Ο τυφώνας έπνεε με ανέμους ταχύτητας περίπου 144 χιλιομέτρων την ώρα, καθώς τη Δευτέρα βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κατσούουρα, κοντά στο Τόκιο.


Ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις

Την ίδια ώρα, η Japan Airlines ακύρωσε 135 πτήσεις, ενώ η All Nippon Airways προχώρησε στην ακύρωση 140 δρομολογίων. Παράλληλα, περισσότερα από 9.000 νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο έμειναν χωρίς ρεύμα.

Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις εκδόθηκαν για το Τόκιο, καθώς και για τις περιφέρειες Τσίμπα, Καναγκάουα και Σιζουόκα. Την ίδια ώρα, σιδηροδρομικές εταιρείες ανέστειλαν τη λειτουργία ορισμένων γραμμών στην πρωτεύουσα και τις γειτονικές περιοχές.

«Υπάρχει κίνδυνος οι βροχοπτώσεις να συνεχιστούν καθώς ο τυφώνας κινείται προς βορρά», δήλωσε ο Τακούγια Χοσόμι της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (JMA).

Η υπηρεσία είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή ότι οι βροχές και οι άνεμοι θα εντείνονταν πριν ακόμη από την άφιξη του φαινομένου.

Ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία: Συστάσεις εκκένωσης για 1,6 εκατ. κατοίκους, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία: Συστάσεις εκκένωσης για 1,6 εκατ. κατοίκους, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων
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«Η συνολική βροχόπτωση έως την Τρίτη ενδέχεται να ξεπεράσει τον μέσο όρο βροχής ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, προκαλώντας βροχοπτώσεις-ρεκόρ», ανέφερε η JMA.

Μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας ελαφρά τραυματίας, ενώ εννέα κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα του τυφώνα.


Ακυρώθηκαν εκδηλώσεις

Ο τυφώνας Ντουτζουάν επηρέασε και μεγάλες διοργανώσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Ιαπωνία.

Το Tokyo Game Show, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, έκλεισε νωρίτερα τη Δευτέρα, τελευταία ημέρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, ακυρώθηκαν ένα μεγάλο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ και ένας αγώνας μπέιζμπολ που ήταν προγραμματισμένα στην περιφέρεια Τσίμπα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους μπροστά από τον σταθμό Καμακούρα, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Ο δήμαρχος της Καμακούρα, Τακάσι Ματσούο, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε διάφορα σημεία της πόλης και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο.

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