Ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία: Συστάσεις εκκένωσης για 1,6 εκατ. κατοίκους, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων

#Watch | Typhoon Dujuan approaches Japan’s Pacific coast, bringing torrential rain, powerful winds and a heightened risk of flash floods and landslides across the Kanto region, including Tokyo. https://t.co/bi4R0dvb4L pic.twitter.com/1B2ASVl8dZ — The Hindu (@the_hindu) September 21, 2026

Typhoon Dujuan approaches eastern Japan https://t.co/yevjBLBmtb — Reuters (@Reuters) September 21, 2026

Τομία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, έκλεισε νωρίτερα τη Δευτέρα, τελευταία ημέρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, ακυρώθηκαν ένα μεγάλο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ και ένας αγώνας μπέιζμπολ που ήταν προγραμματισμένα στην περιφέρεια Τσίμπα.Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους μπροστά από τον σταθμό Καμακούρα, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.Ο δήμαρχος της Καμακούρα, Τακάσι Ματσούο, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε διάφορα σημεία της πόλης και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο.