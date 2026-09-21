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Ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία: Συστάσεις εκκένωσης για 1,6 εκατ. κατοίκους, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων
Μέχρι στιγμής, ένα άτομο έχει τραυματιστεί ελαφρά και εννέα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές λόγω του τυφώνα
Ο τυφώνας έπνεε με ανέμους ταχύτητας περίπου 144 χιλιομέτρων την ώρα, καθώς τη Δευτέρα βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κατσούουρα, κοντά στο Τόκιο.
Την ίδια ώρα, η Japan Airlines ακύρωσε 135 πτήσεις, ενώ η All Nippon Airways προχώρησε στην ακύρωση 140 δρομολογίων. Παράλληλα, περισσότερα από 9.000 νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο έμειναν χωρίς ρεύμα.
Ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις
Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις εκδόθηκαν για το Τόκιο, καθώς και για τις περιφέρειες Τσίμπα, Καναγκάουα και Σιζουόκα. Την ίδια ώρα, σιδηροδρομικές εταιρείες ανέστειλαν τη λειτουργία ορισμένων γραμμών στην πρωτεύουσα και τις γειτονικές περιοχές.
🇯🇵 Heavy rain triggers landslides in Japan as Typhoon Dujuan approaches the country’s eastern coast— Anadolu English (@anadoluagency) September 21, 2026
🔴 One person is injured and another is missing after landslides hit homes in Chiba and Kanagawa prefectures near Tokyo
⚠️ Authorities warn of potentially record-breaking… pic.twitter.com/SKNRzXcSSu
«Υπάρχει κίνδυνος οι βροχοπτώσεις να συνεχιστούν καθώς ο τυφώνας κινείται προς βορρά», δήλωσε ο Τακούγια Χοσόμι της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (JMA).
Η υπηρεσία είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή ότι οι βροχές και οι άνεμοι θα εντείνονταν πριν ακόμη από την άφιξη του φαινομένου.
«Η συνολική βροχόπτωση έως την Τρίτη ενδέχεται να ξεπεράσει τον μέσο όρο βροχής ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, προκαλώντας βροχοπτώσεις-ρεκόρ», ανέφερε η JMA.
Μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας ελαφρά τραυματίας, ενώ εννέα κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα του τυφώνα.
Ο τυφώνας Ντουτζουάν επηρέασε και μεγάλες διοργανώσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Ιαπωνία.
Ακυρώθηκαν εκδηλώσεις
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους μπροστά από τον σταθμό Καμακούρα, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.
Ο δήμαρχος της Καμακούρα, Τακάσι Ματσούο, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε διάφορα σημεία της πόλης και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο.
#Watch | Typhoon Dujuan approaches Japan’s Pacific coast, bringing torrential rain, powerful winds and a heightened risk of flash floods and landslides across the Kanto region, including Tokyo. https://t.co/bi4R0dvb4L pic.twitter.com/1B2ASVl8dZ— The Hindu (@the_hindu) September 21, 2026
Typhoon Dujuan approaches eastern Japan https://t.co/yevjBLBmtb— Reuters (@Reuters) September 21, 2026
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