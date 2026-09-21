Ο Μερτς επιμένει πως δεν παραιτείται: «Οι λόγοι για το εκλογικό αποτέλεσμα ξεπερνούν κατά πολύ το πρόσωπό μου»
Ο Μερτς επιμένει πως δεν παραιτείται: «Οι λόγοι για το εκλογικό αποτέλεσμα ξεπερνούν κατά πολύ το πρόσωπό μου»
«Βαθιά τομή» για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε ο Γερμανός καγκελάριος το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας
Ως «βαθιά τομή» και «δραματικό» για το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής κυρίως στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας και δευτερευόντως στο Βερολίνο.
Ο Γερμανός καγκελάριος έκανε τις δηλώσεις αυτές το μεσημέρι της Δευτέρας σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία του CDU στο Βερολίνο, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον ηττημένο υποψήφιο του κόμματος στην πρωτεύουσα, Στέφαν Έβερς.
Ο Ντάνιελ Πέτερς δεν συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου, καθώς, όπως αναφέρθηκε, έπρεπε να προχωρήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, μετά την αποτυχία του κόμματος να εισέλθει στο τοπικό κοινοβούλιο.
Και οι δύο κορυφαίοι υποψήφιοι του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος ηττήθηκαν στις εκλογικές αναμετρήσεις: στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το CDU συγκέντρωσε μόλις 4,9% των ψήφων και για πρώτη φορά στην ιστορία του έμεινε εκτός του τοπικού κοινοβουλίου, ενώ στο Βερολίνο οι Χριστιανοδημοκράτες έλαβαν 18,8%.
«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι υπήρξε μια μεγάλη πόλωση μεταξύ AfD και SPD», δήλωσε ο Μερτς. «Οι λόγοι ξεπερνούν κατά πολύ το πρόσωπό μου».
Ο Γερμανός καγκελάριος έκανε λόγο για «βαθιά πόλωση» στην κοινωνία. «Βλέπουμε μια βαθιά πόλωση. Στο Βερολίνο εκλέχθηκαν με ποσοστό άνω του 40% δυνάμεις που είναι καταστροφικές, οι οποίες προσπαθούν να ενθουσιάσουν τους πολίτες με ριζοσπαστικές και απλές λύσεις», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, υπό αυτές τις συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα και να γίνει κατανοητή στους πολίτες η αξία της.
«Για το CDU τίθενται πολύ θεμελιώδη και μακροπρόθεσμα ερωτήματα», δήλωσε ο καγκελάριος, προσθέτοντας ότι αυτά θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι Σοσιαλδημοκράτες επιθυμούν να παραμείνει σε ισχύ ο κυβερνητικός συνασπισμός CDU–SPD σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Με σοβαρό ύφος απάντησε: «Ούτε χθες το βράδυ ούτε σήμερα το πρωί υπήρξε από κανέναν οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη συζήτηση για το πρόσωπό μου. Από κανέναν».
Με τη δήλωση αυτή ο Μερτς επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση για ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα ή στην καγκελαρία.
Ο Γερμανός καγκελάριος έκανε τις δηλώσεις αυτές το μεσημέρι της Δευτέρας σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία του CDU στο Βερολίνο, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον ηττημένο υποψήφιο του κόμματος στην πρωτεύουσα, Στέφαν Έβερς.
Ο Ντάνιελ Πέτερς δεν συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου, καθώς, όπως αναφέρθηκε, έπρεπε να προχωρήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, μετά την αποτυχία του κόμματος να εισέλθει στο τοπικό κοινοβούλιο.
Pressekonferenz mit Friedrich Merz und Stefan Evers nach der Landtagswahl in MV und Abgeordnetenhauswahl in Berlin #cdu https://t.co/svIlWPv0ZP— CDU Deutschlands (@CDU) September 21, 2026
Και οι δύο κορυφαίοι υποψήφιοι του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος ηττήθηκαν στις εκλογικές αναμετρήσεις: στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το CDU συγκέντρωσε μόλις 4,9% των ψήφων και για πρώτη φορά στην ιστορία του έμεινε εκτός του τοπικού κοινοβουλίου, ενώ στο Βερολίνο οι Χριστιανοδημοκράτες έλαβαν 18,8%.
«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι υπήρξε μια μεγάλη πόλωση μεταξύ AfD και SPD», δήλωσε ο Μερτς. «Οι λόγοι ξεπερνούν κατά πολύ το πρόσωπό μου».
Ο Γερμανός καγκελάριος έκανε λόγο για «βαθιά πόλωση» στην κοινωνία. «Βλέπουμε μια βαθιά πόλωση. Στο Βερολίνο εκλέχθηκαν με ποσοστό άνω του 40% δυνάμεις που είναι καταστροφικές, οι οποίες προσπαθούν να ενθουσιάσουν τους πολίτες με ριζοσπαστικές και απλές λύσεις», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, υπό αυτές τις συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα και να γίνει κατανοητή στους πολίτες η αξία της.
«Θεμελιώδη ερωτήματα» για την πορεία του CDUΕρωτηθείς τι σημαίνει το αποτέλεσμα για την πορεία του CDU, ο Μερτς τόνισε ότι «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια πρέπει να σταθούν ενωμένα και να βρουν έναν τρόπο συνεργασίας».
«Για το CDU τίθενται πολύ θεμελιώδη και μακροπρόθεσμα ερωτήματα», δήλωσε ο καγκελάριος, προσθέτοντας ότι αυτά θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι Σοσιαλδημοκράτες επιθυμούν να παραμείνει σε ισχύ ο κυβερνητικός συνασπισμός CDU–SPD σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Ο Μερτς επιμένει: Παραμένω στη θέση μουΟ Φρίντριχ Μερτς ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου εάν εξακολουθεί να αισθάνεται ότι διαθέτει την απαραίτητη στήριξη για να παραμείνει τόσο καγκελάριος όσο και πρόεδρος του CDU.
Με σοβαρό ύφος απάντησε: «Ούτε χθες το βράδυ ούτε σήμερα το πρωί υπήρξε από κανέναν οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη συζήτηση για το πρόσωπό μου. Από κανέναν».
Με τη δήλωση αυτή ο Μερτς επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση για ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα ή στην καγκελαρία.
Ήδη από το βράδυ των εκλογών ο Γερμανός καγκελάριος είχε ξεκαθαρίσει ότι προτίθεται να παραμείνει στη θέση του. Τότε, ωστόσο, είχε χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα «καταστροφή», αν και εκείνη τη στιγμή υπήρχαν ακόμη ελπίδες ότι το κόμμα του θα κατάφερνε να διατηρήσει την παρουσία του στο κοινοβούλιο του Σβερίν.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας έγινε πλέον σαφές ότι το CDU δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο εισόδου στο κρατίδιο και χάνει την εκπροσώπησή του στο τοπικό κοινοβούλιο.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας έγινε πλέον σαφές ότι το CDU δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο εισόδου στο κρατίδιο και χάνει την εκπροσώπησή του στο τοπικό κοινοβούλιο.
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