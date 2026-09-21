Χρηματιστήριο: Με το δεξί η πρώτη μέρα στις ανεπτυγμένες αγορές - Ισχυρές μεταβολές στο ταμπλό
Χρηματιστήριο: Με το δεξί η πρώτη μέρα στις ανεπτυγμένες αγορές - Ισχυρές μεταβολές στο ταμπλό
Σε εύρος άνω των 60 μονάδων κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος έφτανε να υποχωρεί κατά -1,2% και να ενισχύεται κατά +1,1% μέσα στη συνεδρίαση - Πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Με κέρδη ξεκίνησε η νέα εποχή για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο τελεί από σήμερα υπό το καθεστώς των ανεπτυγμένων αγορών, επιστρέφοντας στη συγκεκριμένη κατηγορία έπειτα από 13 χρόνια. Το ιστορικό rebalancing της περασμένης Παρασκευής συνεχίζει να επηρεάζει την εγχώρια αγορά, καθώς παρατηρήθηκαν έντονες μεταβολές σε ορισμένες μετοχές, οι οποίες οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη από την αρχικά ισχυρή πτώση στο κλείσιμο με θετικά πρόσημα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (21/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 14,72 μονάδες ή +0,55% και έκλεισε στις 2.676,02 μονάδες. Σε περίπου 62 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.628,55 μονάδες (-1,23%) και υψηλό ημέρας τις 2.690,67 μονάδες (+1,1%). Οριακή πτώση -0,05% καταγράφει το ΧΑ μέσα στον Σεπτέμβριο, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +26,19%. Στα 330 εκατ. ευρώ ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα, στην πρώτη συνεδρίαση μετά το ιστορικό ρεκόρ των 4,26 δισ. ευρώ.
Στο ταμπλό σημειώθηκαν ισχυρές μεταβολές, ενώ έλαβε χώρα ένα άτυπο rotation μεταξύ των μετοχών που πρωταγωνίστησαν και όσων υπέστησαν ισχυρές πιέσεις την Παρασκευή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor), η Titan και η Intracom Holdings ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ αντίθετα διόρθωσαν ο ΔΑΑ και ο ΟΛΠ.
Σε μακροπρόθεσμη βάση, η αναβαθμισμένη παρουσία της Euronext Athens στις διεθνείς αγορές και η αυξημένη τοποθέτηση θεσμικών χαρτοφυλακίων αναμένεται να ενισχύσουν τη στενότερη συσχέτιση του Γενικού Δείκτη με τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές τάσεις. Σημειώνεται ότι το σημερινό ορόσημο αποτελεί τον πρώτο κύκλο της συνολικής αναβάθμισης της εγχώριας αγοράς, με τον επόμενο και πιο κομβικό κύκλο να τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2027 από τον οίκο MSCI.
Διπλό upgrade έκανε η ελληνική οικονομία, καθώς η Moody’s επιβεβαίωσε τη βαθμολογία «Baa3» αναβαθμίζοντας τις προοπτικές (outlook) σε θετικές από σταθερές, ενώ η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα στη βαθμίδα «BBB+», από «BBB» προηγουμένως, μεταφέροντας τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Και οι δύο οίκοι αξιολόγησης υπογράμμισαν την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, τη στιβαρή δημοσιονομική εκτέλεση, τη βελτίωση στην είσπραξη των φόρων και ένα αναπτυξιακό μοντέλο με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Scope βρίσκεται πλέον πιο μπροστά από τους δύο μεγάλους αμερικανικούς οίκους, αξιολογώντας την Ελλάδα με «BBB+», έναντι «BBB» τόσο από την S&P όσο και από τη Fitch. Οι επόμενες αξιολογήσεις είναι προγραμματισμένες από την S&P στις 23 Οκτωβρίου και από τη Fitch στις 6 Νοεμβρίου.
Με ισχυρή ζήτηση και προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την έκδοση νέων ομολογιών senior preferred ύψους 700 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών ήταν υπερτετραπλάσιο της έκδοσης, ενώ όσον αφορά την τιμολόγηση της έκδοσης, το περιθώριο διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap. Οι νέες ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά την παρέλευση 3,5 ετών. Στη διαμόρφωση του βιβλίου προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού.
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε σήμερα η Alter Ego Media, πριν την έναρξη των συναλλαγών. Αύριο (22/9) σειρά έχουν η Πλαστικά Θράκης, η Ελλάκτωρ και η Alumil, την Τετάρτη (23/9) ακολουθούν ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ, την Πέμπτη (24/9) θα προβούν σε ανακοινώσεις η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ, ενώ την Παρασκευή (25/9) θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Εβροφάρμα και η Interlife.
Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2026, γεγονός που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 2,2%. Τα συνολικά μερίσματα για το έτος αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 0,96 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας ποσοστό διανομής (payout ratio) κοντά στο 90%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (21/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 14,72 μονάδες ή +0,55% και έκλεισε στις 2.676,02 μονάδες. Σε περίπου 62 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.628,55 μονάδες (-1,23%) και υψηλό ημέρας τις 2.690,67 μονάδες (+1,1%). Οριακή πτώση -0,05% καταγράφει το ΧΑ μέσα στον Σεπτέμβριο, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +26,19%. Στα 330 εκατ. ευρώ ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα, στην πρώτη συνεδρίαση μετά το ιστορικό ρεκόρ των 4,26 δισ. ευρώ.
Στο ταμπλό σημειώθηκαν ισχυρές μεταβολές, ενώ έλαβε χώρα ένα άτυπο rotation μεταξύ των μετοχών που πρωταγωνίστησαν και όσων υπέστησαν ισχυρές πιέσεις την Παρασκευή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor), η Titan και η Intracom Holdings ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ αντίθετα διόρθωσαν ο ΔΑΑ και ο ΟΛΠ.
Η προσοχή στρέφεται στα θεμελιώδη μεγέθηΗ ολοκλήρωση των τεχνικών κεφαλαιακών ροών αναπροσαρμογής στο ΧΑ μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων και στην αναζήτηση νέων καταλυτών. Το διεθνές περιβάλλον παρέχει στηρίγματα για την ανάληψη ρίσκου, χάρη στις εποικοδομητικές εμπορικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.
Σε μακροπρόθεσμη βάση, η αναβαθμισμένη παρουσία της Euronext Athens στις διεθνείς αγορές και η αυξημένη τοποθέτηση θεσμικών χαρτοφυλακίων αναμένεται να ενισχύσουν τη στενότερη συσχέτιση του Γενικού Δείκτη με τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές τάσεις. Σημειώνεται ότι το σημερινό ορόσημο αποτελεί τον πρώτο κύκλο της συνολικής αναβάθμισης της εγχώριας αγοράς, με τον επόμενο και πιο κομβικό κύκλο να τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2027 από τον οίκο MSCI.
Διπλό upgrade έκανε η ελληνική οικονομία, καθώς η Moody’s επιβεβαίωσε τη βαθμολογία «Baa3» αναβαθμίζοντας τις προοπτικές (outlook) σε θετικές από σταθερές, ενώ η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα στη βαθμίδα «BBB+», από «BBB» προηγουμένως, μεταφέροντας τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Και οι δύο οίκοι αξιολόγησης υπογράμμισαν την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, τη στιβαρή δημοσιονομική εκτέλεση, τη βελτίωση στην είσπραξη των φόρων και ένα αναπτυξιακό μοντέλο με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Scope βρίσκεται πλέον πιο μπροστά από τους δύο μεγάλους αμερικανικούς οίκους, αξιολογώντας την Ελλάδα με «BBB+», έναντι «BBB» τόσο από την S&P όσο και από τη Fitch. Οι επόμενες αξιολογήσεις είναι προγραμματισμένες από την S&P στις 23 Οκτωβρίου και από τη Fitch στις 6 Νοεμβρίου.
Με ισχυρή ζήτηση και προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την έκδοση νέων ομολογιών senior preferred ύψους 700 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών ήταν υπερτετραπλάσιο της έκδοσης, ενώ όσον αφορά την τιμολόγηση της έκδοσης, το περιθώριο διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap. Οι νέες ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά την παρέλευση 3,5 ετών. Στη διαμόρφωση του βιβλίου προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού.
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε σήμερα η Alter Ego Media, πριν την έναρξη των συναλλαγών. Αύριο (22/9) σειρά έχουν η Πλαστικά Θράκης, η Ελλάκτωρ και η Alumil, την Τετάρτη (23/9) ακολουθούν ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ, την Πέμπτη (24/9) θα προβούν σε ανακοινώσεις η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ, ενώ την Παρασκευή (25/9) θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Εβροφάρμα και η Interlife.
Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2026, γεγονός που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 2,2%. Τα συνολικά μερίσματα για το έτος αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 0,96 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας ποσοστό διανομής (payout ratio) κοντά στο 90%.
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