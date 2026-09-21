Χρηματιστήριο: Με το δεξί η πρώτη μέρα στις ανεπτυγμένες αγορές - Ισχυρές μεταβολές στο ταμπλό

Σε εύρος άνω των 60 μονάδων κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος έφτανε να υποχωρεί κατά -1,2% και να ενισχύεται κατά +1,1% μέσα στη συνεδρίαση - Πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ ο τζίρος