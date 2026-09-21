Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η αυτή την ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026
Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα