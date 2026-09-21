Έμπορος ναρκωτικών ουρλιάζει τρομαγμένος όταν τον συλλαμβάνει η βρετανική αστυνομία και γίνεται viral, βίντεο
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Βρετανία Διακίνηση ναρκωτικών Σύλληψη Αστυνομία Βίντεο Δικαστήριο

Έμπορος ναρκωτικών ουρλιάζει τρομαγμένος όταν τον συλλαμβάνει η βρετανική αστυνομία και γίνεται viral, βίντεο

Ο 21χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών και εννέα μηνών - Το βίντεο με τη σύλληψή του έγινε viral

Έμπορος ναρκωτικών ουρλιάζει τρομαγμένος όταν τον συλλαμβάνει η βρετανική αστυνομία και γίνεται viral, βίντεο
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Έμπορος ναρκωτικών ούρλιαζε μόλις οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο για να τον συλλάβουν στη Βρετανία. Η αντίδρασή του καταγράφηκε από κάμερα αστυνομικού με τον 21χρονο Άσα Μακίντος να ξυπνάει και μόλις αντικρίζει την αστυνομικό αρχίζει να φωνάζει.

Στο βίντεο ο έμπορος απεικονίζεται να κοιμάται σε έναν καναπέ και η αστυνομικός να φωνάζει «αστυνομία» και να φωτίζει το πρόσωπό του με φακό. Πριν αρχίσει να του διαβάζει τα στοιχεία για τη σύλληψή του, ο 21χρονος αρχίζει να ουρλιάζει.

Ο Μακίντος ήταν μέλος δικτύου διακίνησης ναρκωτικών μαζί με έξι άλλα άτομα, του «P Line», η αξία του οποίου ξεπερνούσε το 1,1 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, σύμφωνα με την Daily Mail. Διακινούσαν ηρωίνη και κρακ, στις περιοχές Σμέθγουικ, Γουέντνσμπερι, Γουόλσαλ και Μπέρμιγχαμ.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αντίδραση του 21χρονου μόλις συνελήφθη. «Τον έκαναν σκόνη από την αρχή του βίντεο, δεν θα το ξεπεράσει ποτέ αυτό», έγραψε ένας χρήστης.


Η έρευνα για το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών είχε ξεκινήσει από το 2023 με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι τα μέλη του εργάζονταν σε βάρδιες 22 ωρών, επτά ημέρες την εβδομάδα, για να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Το 2025 συνελήφθησαν επτά άτομα και στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκαν βίντεο όπου επιδείκνυαν μετρητά και ναρκωτικά. Ομολόγησαν την ενοχή τους στο δικαστήριο του Μπέμπιγχαμ και καταδικάστηκαν την περασμένη Τετάρτη.

Ενώπιον του δικαστηρίου αποκαλύφθηκε πως ο 30χρονος Άμπντι ήταν ο αρχηγός του κυκλώματος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά ετών. Ο 27χρονος Χουσείν ήταν ο υπαρχηγός και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

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Ο 21χρονος Μακίντος που ούρλιαζε όταν τον συνέλαβαν ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών και εννέα μηνών. Σε φυλάκιση 10 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε 25χρονος ενώ ο 24χρονος Αλί καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και πέντε μηνών. Ακόμα ένας 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 ετών και επτά μηνών. Τέλος, 31χρονος μέλος του κυκλώματος καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών.

Έμπορος ναρκωτικών ουρλιάζει τρομαγμένος όταν τον συλλαμβάνει η βρετανική αστυνομία και γίνεται viral, βίντεο
Τα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
13 ΣΧΟΛΙΑ

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