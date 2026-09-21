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Κοντά στη συγχώρεση από τον κόσμο της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χουλιάν Άλβαρεζ
Κοντά στη συγχώρεση από τον κόσμο της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χουλιάν Άλβαρεζ
Οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης δείχνουν διάθεση να συγχωρέσουν τον Χουλιάν Άλβαρεζ και να ξεχάσουν όσα έγιναν το καλοκαίρι
Μία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ικανή να επουλώσει πληγές και να κρύψει προβλήματα κάτω από χαλάκι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με σκορ 2-1 της συμπολίτισσας και η γενική ευφορία που υπάρχει μετά το ματς φαίνεται πως επηρεάζει και τη η σχέση του Χουλιάν Άλβαρεζ με τον κόσμο των «ροχιμπλάνκος».
Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής το περασμένο καλοκαίρι είχε εκφράσει την επιθυμία να πάρει μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα. Ο Άλβαρεζ έχει αποδοκιμαστεί έντονα από τον κόσμο της Ατλέτικο και έχει ζήσει δύσκολες καταστάσεις.
Στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό και ο κόσμος της Ατλέτικο τον γιούχαρε έντονα. Ο Αργεντινός είχε και ευκαιρίες να σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι φανατικοί οπαδοί της Ατλέτικο δεν τον δέχτηκαν με θέρμη, αλλά το σκηνικό άλλαξε μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Με το τελευταίο σφύριγμα υπήρξαν χειροκροτήματα για τον Άλβαρεζ. Πριν μερικές εβδομάδες κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο και κανείς δεν πίστευε ότι θα συμβεί. Η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί στην Ισπανία είναι πως ο κόσμος είναι έτοιμος να συγχωρέσει τον Χουλιάν Άλβαρεζ.
Στο πλευρό του Αργεντινού στάθηκε και ο Όμπλακ, ο οποίος δήλωσε: «Ήρθε, τα έδωσε όλα και όταν ένας παίκτης τα δίνει όλα και καταβάλλει προσπάθεια είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί θα το εκτιμήσουν και θα τον χειροκροτήσουν. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται κάθε μέρα. Είχε έναν τραυματισμό, αλλά θα αρχίσει να σκοράρει. Ό,τι συνέβη το καλοκαίρι θα ξεχαστεί», είπε ο Όμπλακ.
Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής το περασμένο καλοκαίρι είχε εκφράσει την επιθυμία να πάρει μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα. Ο Άλβαρεζ έχει αποδοκιμαστεί έντονα από τον κόσμο της Ατλέτικο και έχει ζήσει δύσκολες καταστάσεις.
Στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό και ο κόσμος της Ατλέτικο τον γιούχαρε έντονα. Ο Αργεντινός είχε και ευκαιρίες να σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι φανατικοί οπαδοί της Ατλέτικο δεν τον δέχτηκαν με θέρμη, αλλά το σκηνικό άλλαξε μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Με το τελευταίο σφύριγμα υπήρξαν χειροκροτήματα για τον Άλβαρεζ. Πριν μερικές εβδομάδες κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο και κανείς δεν πίστευε ότι θα συμβεί. Η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί στην Ισπανία είναι πως ο κόσμος είναι έτοιμος να συγχωρέσει τον Χουλιάν Άλβαρεζ.
Στο πλευρό του Αργεντινού στάθηκε και ο Όμπλακ, ο οποίος δήλωσε: «Ήρθε, τα έδωσε όλα και όταν ένας παίκτης τα δίνει όλα και καταβάλλει προσπάθεια είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί θα το εκτιμήσουν και θα τον χειροκροτήσουν. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται κάθε μέρα. Είχε έναν τραυματισμό, αλλά θα αρχίσει να σκοράρει. Ό,τι συνέβη το καλοκαίρι θα ξεχαστεί», είπε ο Όμπλακ.
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