Κινδυνεύει με εξαφάνιση η λίμνη Κορώνεια: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την συρρίκνωσή της
ΕΛΛΑΔΑ
Λίμνη Κορώνεια Meteo Θεσσαλονίκη

Κινδυνεύει με εξαφάνιση η λίμνη Κορώνεια: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την συρρίκνωσή της

Από τα περίπου 42.8 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 1984 σήμερα είναι περίπου 2.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Meteo

Κινδυνεύει με εξαφάνιση η λίμνη Κορώνεια: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την συρρίκνωσή της
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Αποκαρδιωτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%, σύμφωνα με το Meteo.

Το Αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα του Landsat στις 20 Αυγούστου 1984, όταν η Κορώνεια είχε έκταση 42.8 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Κινδυνεύει με εξαφάνιση η λίμνη Κορώνεια: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την συρρίκνωσή της

Στις δορυφορικές εικόνες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν προϊόντα του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus, παρουσιάζεται η πορεία της υδάτινης έκτασης της λίμνης Κορώνειας από το 2016 έως σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, το 2016 (πάνω αριστερά), η υδάτινη έκταση της λίμνης ανέρχεται στα 34.4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη κατά περίπου 20% της αρχικής έκτασης, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια η συρρίκνωση είναι ραγδαία, με την έκταση να μειώνεται στα 29.8 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2024, στα 17.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2025, φτάνοντας στην πιο πρόσφατη εικόνα το 2026 στα περίπου 2.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως αναφέρει το Meteo.

Κινδυνεύει με εξαφάνιση η λίμνη Κορώνεια: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την συρρίκνωσή της

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«Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη, σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα», σημειώνει το Αστεροσκοπείο και καταλήγει: «τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση της λίμνης να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της, με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της».
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