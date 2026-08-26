Τραμπ για την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα: «Κάτι μπορεί να προκύψει», στο επίκεντρο η Ουκρανία
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Τραμπ για την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα: «Κάτι μπορεί να προκύψει», στο επίκεντρο η Ουκρανία

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος» είπε ο Τραμπ για το ζήτημα της Ουκρανίας - Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε νωρίτερα πως ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν

Τραμπ για την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα: «Κάτι μπορεί να προκύψει», στο επίκεντρο η Ουκρανία
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Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε την Τετάρτη ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, επιβεβαιώνοντας ότι στις επαφές του τέθηκε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Glenn Beck Program» στο Youtube, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA «σχεδόν ρουτίνα», επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις εικασίες ότι συνδέεται με ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Μόσχας.

«Δεν βρίσκεται εκεί για κανένα από τα πράγματα που ανέφερες», απάντησε στον Γκλεν Μπεκ, ο οποίος αναφέρθηκε σε σενάρια για πιθανή προσπάθεια του Βλαντίμιρ Πούτιν να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ.



«Τώρα, κάτι μπορεί να προκύψει από αυτό. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεσπάσει εάν ο ίδιος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο όταν άρχισε η ρωσική εισβολή.

Δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν η πρώτη γνωστή επίσκεψη επικεφαλής της CIA στη Μόσχα από το 2021. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος είχε συνομιλίες με εκπροσώπους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο τελευταίος, πάντως, ενημερώθηκε άμεσα για τα αποτελέσματα των επαφών.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι τέτοιες επαφές συνεχίζονται συχνά ακόμη και στις δυσκολότερες περιόδους των διμερών σχέσεων. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη επίσκεψη μπορεί να συμβάλει στην έξοδο των αμερικανορωσικών σχέσεων από τη «βαθιά κρίση» στην οποία βρίσκονται.
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