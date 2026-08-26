Τραμπ για την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα: «Κάτι μπορεί να προκύψει», στο επίκεντρο η Ουκρανία

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος» είπε ο Τραμπ για το ζήτημα της Ουκρανίας - Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε νωρίτερα πως ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν