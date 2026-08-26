Δεν συναντήθηκε ο επικεφαλής της CIA με τον Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο: «Έγιναν επαφές σε επίπεδο υπηρεσιών ασφαλείας»

Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Τζον Ράτκλιφ μεταβεί και στο Κίεβο, μετά την αναβολή του ταξιδιού των Κούσνερ και Γουίτκοφ