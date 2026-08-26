Νεπάλ: Εικόνες καταστροφής από τις φονικές πλημμύρες: Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι ξένοι τουρίστες - Δείτε βίντεο

«Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις»

Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο

Στρατός και αστυνομία στις επιχειρήσεις διάσωσης

Στην περιοχή και ο Ερυθρός Σταυρός



Η ΕΕ ενεργοποιεί το σύστημα Copernicus: Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν σπίτια να υποχωρούν μέσα στα ορμητικά νερά, αυτοκίνητα να επιπλέουν και μια μεταλλική γέφυρα να παρασύρεται από το ρεύμα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι ολόκληρα χωριά βρέθηκαν κάτω από τα νερά.«Μπορεί να υπάρξουν πολλές ανθρώπινες απώλειες ή μεγάλες καταστροφές περιουσιών», προειδοποίησε ο διοικητής της περιφέρειας,καλώντας τους κατοίκους στις όχθες τουνα μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.Την έκταση της καταστροφής περιέγραψε ένας εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας στην Rasuwa. «Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις. Οι οικισμοί δίπλα στον ποταμό έχουν παρασυρθεί ολοκληρωτικά. Πέντε δικοί μου συγγενείς αγνοούνται», δήλωσε στοΟ εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε ότι τα ελικόπτερα διάσωσης τουδεν θα μπορέσουν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.Το κινεζικό κρατικό πρακτορείοανέφερε ότι η κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλευρά του Νεπάλ και έπληξε το συνοριακό πέρασμα του Gyirong, κόβοντας δρόμους, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση στην περιοχή Shigatse, κοντά στα σύνορα.Ο πρόεδρος της Κίναςζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς καταστροφές.Την ίδια ώρα,σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται μετά τις πλημμύρες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS.«Το έργο πραγματοποιούσε εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας. Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο έργο», μετέδωσε το πρακτορείο.Η Rasuwa φιλοξενεί αρκετά υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία αξιοποιούν τα ορμητικά ποτάμια της ορεινής περιοχής.Συνολικά, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ, επηρεάστηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 430 MW, κυρίως υδροηλεκτρικά έργα. Πρόκειται για περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 GW.Αστυνομία και στρατός συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ,«Έχουν δοθεί οδηγίες για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή».«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ.Ο Bhote Koshi πηγάζει από το Θιβέτ και καταλήγει στον ποταμό Trishuli στο Νεπάλ, ο οποίος στη συνέχεια εισέρχεται στην Ινδία ως ποταμός Gandak.Πέρυσι, μια πλημμύρα στον Bhote Koshi είχε στοιχίσει τη ζωή σε εννέα ανθρώπους και είχε παρασύρει τη λεγόμενη «γέφυρα φιλίας» που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα, προκαλώντας προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές και τις μεταφορές επί μήνες. Εκείνη η καταστροφή είχε προκληθεί από την απότομη αποστράγγιση λίμνης πάνω σε παγετώνα στο Θιβέτ, σύμφωνα με περιφερειακό φορέα παρακολούθησης του κλίματος.Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης και αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Rasuwa.«Οι κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του το περιφερειακό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για την Ασία και τον Ειρηνικό, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο με ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κτίριο.Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στο Νεπάλ έχει «ενεργοποιήσει τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, έχει κινητοποιήσει εθελοντές και αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης με είδη πρώτης ανάγκης».Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία συνεργάζεται στενά με τις εθνικές οργανώσεις σε περιόδους κρίσεων, δήλωσε έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις.Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus για να βοηθήσει διασώστες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X. «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.