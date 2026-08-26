Νεπάλ: Ο πρωθυπουργός Σαχ καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι μπροστά στην καταστροφή
Νεπάλ: Ο πρωθυπουργός Σαχ καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι μπροστά στην καταστροφή
«Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας» ανέφερε σε δήλωσή του
Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ κάλεσε σήμερα τους πολίτες στο κράτος των Ιμαλαΐων να «παραμείνουν ενωμένοι» μετά τους καταστροφικούς χειμάρρους λάσπης που προκάλεσαν τον θάνατο πολλών ανθρώπων.
«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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