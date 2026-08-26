Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ με τουλάχιστον 8 νεκρούς - Η στιγμή που τεράστια κύματα καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, φόβοι για περισσότερα θύματα
Ελικόπτερα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων – Αγνοούμενοι και «σημαντικές απώλειες» στο γειτονικό Θιβέτ
Apocalyptic floods and a massive landslide have devastated parts of Tibet and Nepal— PressTV Extra (@PresstvExtra) August 26, 2026
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Στην άλλη πλευρά των συνόρων, το Θιβέτ ανέφερε "σημαντικές απώλειες", με ορισμένους ανθρώπους να αγνοούνται στη γειτονική κομητεία Γκιιρόγνκ έπειτα από κατολίσθηση λάσπης σε χερσαία διάβαση ανάμεσα στην Κίνα και το Νεπάλ, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Nepal flash flood –— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026
नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं।
पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9
Η στάθμη των υδάτων ήταν πολύ υψηλή για να επιτρέψει την προσγείωση ελικοπτέρων στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε στον ορεινό τομέα Ρασούουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων, δήλωσαν αξιωματούχοι, προειδοποιώντας για κίνδυνο απωλειών.
This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026
"Μπορεί να υπάρχουν βαριές απώλειες ή απώλειες περιουσιών", δήλωσε ο διοικητής του τομέα Ναρέντρα Παριγιάρ. "Αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτή την ώρα". Ο Παριγιάρ κάλεσε όσους ζουν στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι στην περιοχή να αναζητήσουν περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, κάνοντας λόγο για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες εργοτάξια υποδομών σε γειτονικά χωριά έχουν παρασυρθεί από τα νερά.
🚨 INDIA, BE CAREFUL! 🇮🇳— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 26, 2026
A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin.
Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga.
West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN
Ελικόπτερα διάσωσης του Νεπάλ δεν θα μπορέσουν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά, ωστόσο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.
Η αιτία των πλημμυρών δεν είναι προσώρας σαφής, όμως φονικές ξαφνικές πλημμύρες στον ίδιο ποταμό πέρυσι οφείλονταν στην αποστράγγιση παγετωνικής λίμνης.
नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत से अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. टिमुरे बाजार और रसुवा सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र में वाहन और अन्य सामान बाढ़ के तेज बहाव में बह गए हैं. कई जलविद्युत परियोजनाओं और बस्तियों को भी नुकसान पहुंचने की भी खबर है.— Kishor Joshi (@KishorJoshi02) August 26, 2026
Nepal #Nepal pic.twitter.com/pK2OPcuLa3
Η κατολίσθηση λάσπης στη νεπαλική πλευρά έπληξε το λιμάνι Γκιιρόνγκ στην Κίνα, πρόσθεσε το Xinhua, αποκόπτοντας δρόμους, τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σιγκάτσε, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, πρόσθεσε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.
Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διάσωση των αγνοουμένων καθώς και πιο ισχυρά συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς καταστροφές.
Το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ δήλωσε πως 430 μεγαβάτ ηλεκτρικού εφοδιασμού έχουν επηρεαστεί κυρίως από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, η περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ικανότητας που ανέρχεται σε 3,2 γιγαβάτ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ρόιτερς.
Ο πρωθυπουργός Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε πως η αστυνομία και ο στρατός συνδράμουν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.
"Έχουν δοθεί οδηγίες... να μετακινηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με πιο χαμηλό υψόμετρο σε πιο ασφαλείς περιοχές", είπε. "Όσοι ζουν κατά μήκος του ποταμού θα πρέπει να επιδεικνύουν επιπρόσθετη προσοχή και να παραμείνουν σε επιφυλακή".
Today, a devastating sudden surge in the Bhotekoshi River has caused widespread destruction, with fears that several people may have been killed or swept away. 📍Rasuwa District, Nepal, along the China border. pic.twitter.com/52if8LGlO9— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
Ο ποταμός Μπότε Κόσι πηγάζει από το Θιβέτ και χύνεται στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ που εκβάλλει εν τέλει στην Ινδία ως ποταμός Γκαντάκ.
Η περσινή υπερχείλιση του ποταμού Μπότε Κόσι στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, με άλλους 24 να αγνοούνται, καθώς τα νερά παρέσυραν μια "Γέφυρα Φιλίας" που ενώνει το Νεπάλ με την Κίνα προκαλώντας διαταραχή του εμπορίου και των μεταφορών για μήνες.
Η υπερχείλιση εκείνη είχε προκληθεί από αποστράγγιση μεγάλης παγετωνικής λίμνης στο Θιβέτ, σύμφωνα με περιφερειακή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος.
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