Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ με τουλάχιστον 8 νεκρούς - Η στιγμή που τεράστια κύματα καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, φόβοι για περισσότερα θύματα
ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ Πλημμύρες

Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ με τουλάχιστον 8 νεκρούς - Η στιγμή που τεράστια κύματα καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, φόβοι για περισσότερα θύματα

Ελικόπτερα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων – Αγνοούμενοι και «σημαντικές απώλειες» στο γειτονικό Θιβέτ

Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ με τουλάχιστον 8 νεκρούς - Η στιγμή που τεράστια κύματα καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, φόβοι για περισσότερα θύματα
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Το Νεπάλ έστειλε σήμερα ελικόπτερα για να συνδράμουν τις προσπάθειες διάσωσης καθώς σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά στη χώρα αυτή των Ιμαλαΐων, στοιχίζοντας τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ, δήλωσαν οι αρχές.


Στην άλλη πλευρά των συνόρων, το Θιβέτ ανέφερε "σημαντικές απώλειες", με ορισμένους ανθρώπους να αγνοούνται στη γειτονική κομητεία Γκιιρόγνκ έπειτα από κατολίσθηση λάσπης σε χερσαία διάβαση ανάμεσα στην Κίνα και το Νεπάλ, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.



Η στάθμη των υδάτων ήταν πολύ υψηλή για να επιτρέψει την προσγείωση ελικοπτέρων στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε στον ορεινό τομέα Ρασούουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων, δήλωσαν αξιωματούχοι, προειδοποιώντας για κίνδυνο απωλειών.

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"Μπορεί να υπάρχουν βαριές απώλειες ή απώλειες περιουσιών", δήλωσε ο διοικητής του τομέα Ναρέντρα Παριγιάρ. "Αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτή την ώρα". Ο Παριγιάρ κάλεσε όσους ζουν στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι στην περιοχή να αναζητήσουν περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, κάνοντας λόγο για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες εργοτάξια υποδομών σε γειτονικά χωριά έχουν παρασυρθεί από τα νερά.



"Όλα συνέβησαν ξαφνικά", δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας από την περιοχή σύμφωνα με τον ιστότοπο Onlinekhabar . "Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο, σαν έκρηξη ηφαιστείου. Άνθρωποι άρχσαν να φωνάζουν και να τρέχουν".

Ελικόπτερα διάσωσης του Νεπάλ δεν θα μπορέσουν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά, ωστόσο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Η αιτία των πλημμυρών δεν είναι προσώρας σαφής, όμως φονικές ξαφνικές πλημμύρες στον ίδιο ποταμό πέρυσι οφείλονταν στην αποστράγγιση παγετωνικής λίμνης.



Η κατολίσθηση λάσπης στη νεπαλική πλευρά έπληξε το λιμάνι Γκιιρόνγκ στην Κίνα, πρόσθεσε το Xinhua, αποκόπτοντας δρόμους, τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σιγκάτσε, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, πρόσθεσε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διάσωση των αγνοουμένων καθώς και πιο ισχυρά συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς καταστροφές.

Το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ δήλωσε πως 430 μεγαβάτ ηλεκτρικού εφοδιασμού έχουν επηρεαστεί κυρίως από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, η περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ικανότητας που ανέρχεται σε 3,2 γιγαβάτ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ρόιτερς.

Ο πρωθυπουργός Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε πως η αστυνομία και ο στρατός συνδράμουν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.

"Έχουν δοθεί οδηγίες... να μετακινηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με πιο χαμηλό υψόμετρο σε πιο ασφαλείς περιοχές", είπε. "Όσοι ζουν κατά μήκος του ποταμού θα πρέπει να επιδεικνύουν επιπρόσθετη προσοχή και να παραμείνουν σε επιφυλακή".



Ο ποταμός Μπότε Κόσι πηγάζει από το Θιβέτ και χύνεται στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ που εκβάλλει εν τέλει στην Ινδία ως ποταμός Γκαντάκ.

Η περσινή υπερχείλιση του ποταμού Μπότε Κόσι στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, με άλλους 24 να αγνοούνται, καθώς τα νερά παρέσυραν μια "Γέφυρα Φιλίας" που ενώνει το Νεπάλ με την Κίνα προκαλώντας διαταραχή του εμπορίου και των μεταφορών για μήνες.

Η υπερχείλιση εκείνη είχε προκληθεί από αποστράγγιση μεγάλης παγετωνικής λίμνης στο Θιβέτ, σύμφωνα με περιφερειακή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος.
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