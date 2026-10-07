Πώς χορηγούνται τα δύο νέα φάρμακα για την άνοια στην Ελλάδα, όλη η διαδικασία
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Πώς χορηγούνται τα δύο νέα φάρμακα για την άνοια στην Ελλάδα, όλη η διαδικασία

Δύο νέα φάρμακα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ περίπου κατά 30%, κυρίως σε ασθενείς στα πρώιμα στάδια της νόσου - Η πρόσβαση στις θεραπείες στην Ελλάδα γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Πώς χορηγούνται τα δύο νέα φάρμακα για την άνοια στην Ελλάδα, όλη η διαδικασία
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Αισιοδοξία στη μάχη κατά της άνοιας και της Νόσου Αλτσχάιμερ δημιουργούν τα νέα επιστημονικά δεδομένα και συγκεκριμένα τα δύο νέα φάρμακα που εγκρίθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και χορηγούνται υπό προϋποθέσεις και σε Έλληνες ασθενείς.

Το lecanemab και το donanemab αποτελούν τις πρώτες εγκεκριμένες θεραπείες που δεν περιορίζονται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αλλά στοχεύουν σε βασικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της νόσου.

Η θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το lecanemab το 2025, καθώς και η πιο πρόσφατη για το donanemab, ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα εποχή στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά

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