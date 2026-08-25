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Αμοιβή έως $10 εκατ. δίνει η Ουάσινγκτον για πληροφορίες σχετικά με πέντε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Φρουροί της Επανάστασης Αμοιβή

Αμοιβή έως $10 εκατ. δίνει η Ουάσινγκτον για πληροφορίες σχετικά με πέντε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται στο στόχαστρο καθώς, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε ολόκληρο τον κόσμο

Αμοιβή έως $10 εκατ. δίνει η Ουάσινγκτον για πληροφορίες σχετικά με πέντε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την έκκλησή του για παροχή πληροφοριών σχετικά με πέντε υψηλόβαθμα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, προσφέροντας αμοιβή που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται στο στόχαστρο καθώς, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα «Rewards for Justice» («Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη») δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, ζητώντας πληροφορίες για τους:

- Αχμέντ Βαχιντί, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.
- Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Khatemolanbia.
- Σαΐντ Αγκατζανί, διοικητή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.
- Χαμιντρεζά Λασγκαριάν, επικεφαλής της Διοίκησης Κυβερνοχώρου και Ηλεκτρονικού Πολέμου των Φρουρών της Επανάστασης.
- Ματζίντ Χαντεμί, διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών.

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Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όσοι παράσχουν πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις αμερικανικές Αρχές ενδέχεται να είναι «επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση και χρηματική αμοιβή».

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