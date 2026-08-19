Νέες έρευνες για υπόθεση διαφθοράς στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο συνεργάτιδα του Ζελένσκι, βουλευτές και κρατική τράπεζα
Έφοδος της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς (NABU) σε χώρους της αναπληρώτριας επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Ιρίνα Μούντρα - Στο επίκεντρο και η κρατική Sense Bank, που φέρεται να συνδέεται με υπόθεση γύρω από την Energoatom
Σύμφωνα με πηγή των διωκτικών αρχών που επικαλείται η Kyiv Independent, στις 19 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρους που συνδέονται με την Ιρίνα Μούντρα, αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, καθώς και με τον βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ.
Έρευνες πραγματοποιούνται επίσης σε χώρους που συνδέονται με τον πρώην βουλευτή Μαξίμ Μικιτάς και την κρατική Sense Bank.
Ukraine's anti-corruption bureau NABU launched "Operation Forrest Gump" targeting an alleged criminal organization led by current and former MPs with participation from senior Office of the President officials.— Clash Report (@clashreport) August 19, 2026
Sources name the Deputy Head of Zelensky's Office, Iryna Mudra, and…
Η NABU ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ειδική επιχείρηση για την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας ηγούνται ένας εν ενεργεία και ένας πρώην Ουκρανός βουλευτής και στην οποία εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του γραφείου του προέδρου».
Η υπηρεσία ανέφερε ότι περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.
«Συνεργάζομαι πλήρως», λέει ο ΣτόλαρΟ Βαντίμ Στόλαρ επιβεβαίωσε ότι η NABU πραγματοποιεί έρευνα στην κατοικία του. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η NABU διεξάγει ερευνητικές ενέργειες στο σπίτι μου», έγραψε στο Facebook. «Συνεργάζομαι πλήρως με την υπηρεσία και δεν παρεμποδίζω με κανέναν τρόπο το έργο των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε.
Ο Στόλαρ ήταν βουλευτής της φιλορωσικής «Πλατφόρμας Αντιπολίτευσης - Για τη Ζωή», μέχρι τη διάλυσή της μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Σήμερα ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα «Αποκατάσταση της Ουκρανίας», η οποία προέκυψε από στελέχη της πρώην παράταξης.
Ο Ουκρανός βουλευτής έχει συνδεθεί από ερευνητές δημοσιογράφους με σειρά αμφιλεγόμενων κατασκευαστικών έργων στο Κίεβο, καθώς και με υπόθεση κατά την οποία φέρεται να εξαπατήθηκαν εκατοντάδες αγοραστές κατοικιών τη δεκαετία του 2000. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Πέτρο Ποροσένκο, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τον είχαν χαρακτηρίσει «de facto δήμαρχο του Κιέβου», λόγω της επιρροής που φερόταν να ασκεί στην πόλη. Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα Bihus.info, ο Στόλαρ είχε επίσης επιχειρηματική συνεργασία με τον Αρτέμ Κολιουμπάγεφ, πρώην επιχειρηματικό εταίρο του πρώην επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρίι Γερμάκ.
🇺🇦⚡️ — Ukraine’s NABU and SAPO are conducting a special operation to expose a criminal organization allegedly operating under the leadership of current and former Ukrainian MPs, with the involvement of senior officials from the Office of the President of Ukraine and other… pic.twitter.com/2oq0P1XYNb— Military Summary (@MilitarySummary) August 19, 2026
Ποια είναι η Ιρίνα ΜούντραΙδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα σε χώρους που συνδέονται με την Ιρίνα Μούντρα, καθώς πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος του προεδρικού επιτελείου.
Η Μούντρα είναι αναπληρώτρια επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι και έχει στην αρμοδιότητά της ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη και τη δικαστική μεταρρύθμιση.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο που εξετάζεται εάν είχε στην υπόθεση, ούτε η NABU έχει ανακοινώσει κατηγορίες εις βάρος της.
‼️🇺🇦 NABU and SAPO are conducting a special operation to expose a criminal organization that operated under the leadership of a current and former People's Deputies of Ukraine, with the participation of high-ranking officials of the Office of the President of Ukraine and other… pic.twitter.com/xlK39ln75U— The Ukrainian Review (@UkrReview) August 19, 2026
Στο στόχαστρο και ο πρώην βουλευτής Μαξίμ ΜικιτάςΈρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε χώρους που συνδέονται με τον Μαξίμ Μικιτάς, πρώην βουλευτή και ισχυρό παράγοντα στον κατασκευαστικό κλάδο.
Ο Μικιτάς ήταν επικεφαλής της κρατικής κατασκευαστικής εταιρείας Ukrbud από το 2010 έως το 2016 και στη συνέχεια διετέλεσε βουλευτής με την παράταξη «Θέληση του Λαού» από το 2016 έως το 2019.
Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε δύο υποθέσεις υπεξαίρεσης, το 2019 και το 2023, καθώς και σε υπόθεση δωροδοκίας το 2022.
Το 2020, δικηγόροι του είχαν κατηγορήσει την αστυνομία ότι κατασκεύαζε στοιχεία σε ποινική υπόθεση με σκοπό να τον πιέσει να ανακαλέσει κατάθεση που είχε δώσει σε βάρος του τότε αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Όλεχ Τατάροφ. Η αστυνομία είχε απορρίψει τις καταγγελίες.
Μετά την απαγγελία κατηγοριών και τη σύλληψή του, ο Μικιτάς ουσιαστικά απέσυρε τις καταγγελίες του κατά του Τατάροφ. Ο τελευταίος είχε κατηγορηθεί για δωροδοκία το 2020, ωστόσο η υπόθεση σταδιακά αποδυναμώθηκε και έκλεισε το 2022.
Έρευνα και στην κρατική Sense BankΣτο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η κρατική Sense Bank, η οποία φέρεται να συνδέεται με υπόθεση διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων γύρω από την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.
Η έρευνα για την Energoatom ξεκίνησε το 2025 και θεωρείται η μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς που έχει διερευνηθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ζελένσκι.
Ηχογραφημένες συνομιλίες που φέρονται να δημοσιοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο ενίσχυσαν προηγούμενες αναφορές της Ukrainska Pravda σχετικά με τον Βασίλ Βεσέλι, σύμβουλο του εποπτικού συμβουλίου της Sense Bank.
Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο, ο Βεσέλι θεωρούνταν προστατευόμενος του Αντρίι Γερμάκ και φέρεται να ασκούσε σημαντική επιρροή στην τράπεζα. Παράλληλα, ο Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος είναι επίσης ύποπτος στην υπόθεση Energoatom, φέρεται να είχε επιρροή στη Sense Bank.
Οι προηγούμενες έρευνες σε βουλευτές του ΖελένσκιΗ νέα επιχείρηση της NABU έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ερευνών που έχουν αγγίξει στελέχη της πολιτικής εξουσίας στην Ουκρανία.
Τον Δεκέμβριο, η υπηρεσία απήγγειλε κατηγορίες σε πέντε βουλευτές του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι λάμβαναν μετρητά με αντάλλαγμα συγκεκριμένες ψήφους στο κοινοβούλιο.
Τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με πηγή των διωκτικών αρχών, η NABU πραγματοποίησε έρευνα και σε χώρους συνεργάτη του Νταβίντ Αραχάμια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του «Υπηρέτη του Λαού».
Η Ukrainska Pravda ανέφερε επίσης τον Ιούλιο ότι η NABU είχε εξασφαλίσει δικαστικές εντολές για τη λήψη βιολογικών δειγμάτων από τον συγκεκριμένο συνεργάτη στο πλαίσιο της έρευνας για τις φερόμενες πληρωμές μετρητών προς βουλευτές.
Η επιχείρηση της 19ης Αυγούστου ανοίγει πλέον ένα ακόμη μέτωπο για την ουκρανική προεδρία, καθώς η έρευνα της NABU φτάνει στο ίδιο το προεδρικό γραφείο. Το εύρος της υπόθεσης και ο ακριβής ρόλος των προσώπων που ερευνώνται αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις επόμενες επίσημες ανακοινώσεις της ουκρανικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς.
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