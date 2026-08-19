Νέες έρευνες για υπόθεση διαφθοράς στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο συνεργάτιδα του Ζελένσκι, βουλευτές και κρατική τράπεζα

Έφοδος της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς (NABU) σε χώρους της αναπληρώτριας επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Ιρίνα Μούντρα - Στο επίκεντρο και η κρατική Sense Bank, που φέρεται να συνδέεται με υπόθεση γύρω από την Energoatom

«Φόρεστ Γκαμπ» βρίσκεται σε εξέλιξη στην NABU) να πραγματοποιεί εφόδους σε χώρους που συνδέονται με υψηλόβαθμο στέλεχος του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νυν και πρώην βουλευτές, αλλά και τη μεγάλη κρατική τράπεζα Sense Bank.



Σύμφωνα με πηγή των διωκτικών αρχών που επικαλείται η Kyiv Independent, στις 19 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρους που συνδέονται με την Ιρίνα Μούντρα, αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, καθώς και με τον βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ.



Μαξίμ Μικιτάς και την κρατική Sense Bank.







NABU ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ειδική επιχείρηση για την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας ηγούνται ένας εν ενεργεία και ένας πρώην Ουκρανός βουλευτής και στην οποία εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του γραφείου του προέδρου».



Η υπηρεσία ανέφερε ότι περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.



«Συνεργάζομαι πλήρως», λέει ο Στόλαρ Ο Βαντίμ Στόλαρ επιβεβαίωσε ότι η NABU πραγματοποιεί έρευνα στην κατοικία του. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η NABU διεξάγει ερευνητικές ενέργειες στο σπίτι μου», έγραψε στο Facebook. «Συνεργάζομαι πλήρως με την υπηρεσία και δεν παρεμποδίζω με κανέναν τρόπο το έργο των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε.



Κλείσιμο «Πλατφόρμας Αντιπολίτευσης - Για τη Ζωή», μέχρι τη διάλυσή της μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Σήμερα ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα «Αποκατάσταση της Ουκρανίας», η οποία προέκυψε από στελέχη της πρώην παράταξης.



Ο Ουκρανός βουλευτής έχει συνδεθεί από ερευνητές δημοσιογράφους με σειρά αμφιλεγόμενων κατασκευαστικών έργων στο Κίεβο, καθώς και με υπόθεση κατά την οποία φέρεται να εξαπατήθηκαν εκατοντάδες αγοραστές κατοικιών τη δεκαετία του 2000. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.



Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Πέτρο Ποροσένκο, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τον είχαν χαρακτηρίσει «de facto δήμαρχο του Κιέβου», λόγω της επιρροής που φερόταν να ασκεί στην πόλη. Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα Bihus.info, ο Στόλαρ είχε επίσης επιχειρηματική συνεργασία με τον Αρτέμ Κολιουμπάγεφ, πρώην επιχειρηματικό εταίρο του πρώην επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρίι Γερμάκ.



Νέα μεγάλη έρευνα για υπόθεση διαφθοράς με την κωδική ονομασίαβρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία , με το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς () να πραγματοποιεί εφόδους σε χώρους που συνδέονται με υψηλόβαθμο στέλεχος του γραφείου του προέδρουνυν και πρώην βουλευτές, αλλά και τη μεγάλη κρατική τράπεζαΣύμφωνα με πηγή των διωκτικών αρχών που επικαλείται η, στις 19 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρους που συνδέονται με την, αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, καθώς και με τον βουλευτήΈρευνες πραγματοποιούνται επίσης σε χώρους που συνδέονται με τον πρώην βουλευτήκαι την κρατικήανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ειδική επιχείρηση για την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας ηγούνται ένας εν ενεργεία και ένας πρώην Ουκρανός βουλευτής και στην οποία εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του γραφείου του προέδρου».Η υπηρεσία ανέφερε ότι περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.επιβεβαίωσε ότι η NABU πραγματοποιεί έρευνα στην κατοικία του. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η NABU διεξάγει ερευνητικές ενέργειες στο σπίτι μου», έγραψε στο. «Συνεργάζομαι πλήρως με την υπηρεσία και δεν παρεμποδίζω με κανέναν τρόπο το έργο των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε.Ο Στόλαρ ήταν βουλευτής της φιλορωσικήςμέχρι τη διάλυσή της μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Σήμερα ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδαη οποία προέκυψε από στελέχη της πρώην παράταξης.Ο Ουκρανός βουλευτής έχει συνδεθεί από ερευνητές δημοσιογράφους με σειρά αμφιλεγόμενων κατασκευαστικών έργων στο Κίεβο, καθώς και με υπόθεση κατά την οποία φέρεται να εξαπατήθηκαν εκατοντάδες αγοραστές κατοικιών τη δεκαετία του 2000. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.Κατά τη διάρκεια της προεδρίας τουουκρανικά μέσα ενημέρωσης τον είχαν χαρακτηρίσειλόγω της επιρροής που φερόταν να ασκεί στην πόλη. Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμαο Στόλαρ είχε επίσης επιχειρηματική συνεργασία με τονπρώην επιχειρηματικό εταίρο του πρώην επικεφαλής του προεδρικού γραφείου





Ποια είναι η Ιρίνα Μούντρα Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα σε χώρους που συνδέονται με την Ιρίνα Μούντρα, καθώς πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος του προεδρικού επιτελείου.



Η Μούντρα είναι αναπληρώτρια επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι και έχει στην αρμοδιότητά της ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη και τη δικαστική μεταρρύθμιση.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο που εξετάζεται εάν είχε στην υπόθεση, ούτε η NABU έχει ανακοινώσει κατηγορίες εις βάρος της.







Στο στόχαστρο και ο πρώην βουλευτής Μαξίμ Μικιτάς Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε χώρους που συνδέονται με τον Μαξίμ Μικιτάς, πρώην βουλευτή και ισχυρό παράγοντα στον κατασκευαστικό κλάδο.



Ο Μικιτάς ήταν επικεφαλής της κρατικής κατασκευαστικής εταιρείας Ukrbud από το 2010 έως το 2016 και στη συνέχεια διετέλεσε βουλευτής με την παράταξη «Θέληση του Λαού» από το 2016 έως το 2019.



Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε δύο υποθέσεις υπεξαίρεσης, το 2019 και το 2023, καθώς και σε υπόθεση δωροδοκίας το 2022.



Το 2020, δικηγόροι του είχαν κατηγορήσει την αστυνομία ότι κατασκεύαζε στοιχεία σε ποινική υπόθεση με σκοπό να τον πιέσει να ανακαλέσει κατάθεση που είχε δώσει σε βάρος του τότε αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Όλεχ Τατάροφ. Η αστυνομία είχε απορρίψει τις καταγγελίες.



Μετά την απαγγελία κατηγοριών και τη σύλληψή του, ο Μικιτάς ουσιαστικά απέσυρε τις καταγγελίες του κατά του Τατάροφ. Ο τελευταίος είχε κατηγορηθεί για δωροδοκία το 2020, ωστόσο η υπόθεση σταδιακά αποδυναμώθηκε και έκλεισε το 2022.



Έρευνα και στην κρατική Sense Bank Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η κρατική Sense Bank, η οποία φέρεται να συνδέεται με υπόθεση διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων γύρω από την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.



Η έρευνα για την Energoatom ξεκίνησε το 2025 και θεωρείται η μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς που έχει διερευνηθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ζελένσκι.



Ηχογραφημένες συνομιλίες που φέρονται να δημοσιοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο ενίσχυσαν προηγούμενες αναφορές της Ukrainska Pravda σχετικά με τον Βασίλ Βεσέλι, σύμβουλο του εποπτικού συμβουλίου της Sense Bank.



Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο, ο Βεσέλι θεωρούνταν προστατευόμενος του Αντρίι Γερμάκ και φέρεται να ασκούσε σημαντική επιρροή στην τράπεζα. Παράλληλα, ο Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος είναι επίσης ύποπτος στην υπόθεση Energoatom, φέρεται να είχε επιρροή στη Sense Bank.



Οι προηγούμενες έρευνες σε βουλευτές του Ζελένσκι Η νέα επιχείρηση της NABU έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ερευνών που έχουν αγγίξει στελέχη της πολιτικής εξουσίας στην Ουκρανία.



Τον Δεκέμβριο, η υπηρεσία απήγγειλε κατηγορίες σε πέντε βουλευτές του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι λάμβαναν μετρητά με αντάλλαγμα συγκεκριμένες ψήφους στο κοινοβούλιο.



Τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με πηγή των διωκτικών αρχών, η NABU πραγματοποίησε έρευνα και σε χώρους συνεργάτη του Νταβίντ Αραχάμια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του «Υπηρέτη του Λαού».



Η Ukrainska Pravda ανέφερε επίσης τον Ιούλιο ότι η NABU είχε εξασφαλίσει δικαστικές εντολές για τη λήψη βιολογικών δειγμάτων από τον συγκεκριμένο συνεργάτη στο πλαίσιο της έρευνας για τις φερόμενες πληρωμές μετρητών προς βουλευτές.



Η επιχείρηση της 19ης Αυγούστου ανοίγει πλέον ένα ακόμη μέτωπο για την ουκρανική προεδρία, καθώς η έρευνα της NABU φτάνει στο ίδιο το προεδρικό γραφείο. Το εύρος της υπόθεσης και ο ακριβής ρόλος των προσώπων που ερευνώνται αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις επόμενες επίσημες ανακοινώσεις της ουκρανικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς.