Οι «αδιάφθοροι» της Ουκρανίας κατέβασαν από τρένο και συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας Χαλουσένκο, εμπλέκεται σε σκάνδαλο $100 εκατ.
Ο Χαλουσένκο υπέβαλε την παραίτησή του τον Νοέμβριο του 2025, εξαιτίας του σκανδάλου διαφθοράς που ταρακούνησε τον τομέα της ενέργειας στην Ουκρανία
Η υπηρεσία κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ανακοίνωσε τη σύλληψη του πρώην Υπουργού Ενέργειας, Γερμάν Χαλουσένκο, στο πλαίσιο του σκανδάλου διαφθοράς «Midas», το οποίο είχε συγκλονίσει τον ενεργειακό τομέα της χώρας πέρυσι.
O Χαλούσενκο επιχειρούσε να διασχίσει με τρένο τα σύνορα της Ουκρανίας, ωστόσο συνοριοφύλακες τον εντόπισαν τον κατέβασαν από τον συρμό και του πέρασαν χειροπέδες, έπειτα από το σχετική σήμα που έλαβαν.
Η NABU δήλωσε ότι οι αστυνομικοί της υπηρεσίας συνέλαβαν τον πρώην υπουργό σήμερα, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσουν άμεσα στην ανακοίνωσή τους.
Ο Χαλούσενκο διετέλεσε υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως το 2025 και διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης τον Ιούλιο του 2025. Στις 10 Νοεμβρίου, η NABU έκανε έφοδο σε ακίνητα που συνδέονται με τον ίδιο, στο πλαίσιο της έρευνας για την Energoatom.
Κατά τη διάρκεια των δικαστικών ακροάσεων τον Νοέμβριο, οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς επικαλέστηκαν ηχογραφήσεις που είχαν αποκτήσει οι ανακριτές. Στις ηχογραφήσεις, οι ύποπτοι φέρεται να συζητούν για τον διαμοιρασμό μιζών και να αναφέρονται σε ένα πρόσωπο με το παρατσούκλι «Καθηγητής», το οποίο οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι είναι ο Χαλούσενκο.
Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε την παραίτηση του Χαλούσενκο στις 19 Νοεμβρίου, μετά την δημόσια έκκληση του προέδρου Ζελένσκι να παραιτηθεί.
Το σκάνδαλο «Midas» περιλάμβανε σοβαρές κατηγορίες για κακοδιαχείριση και διαφθορά στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σε διεθνές επίπεδο.
