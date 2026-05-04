Νέες έρευνες από την Ουκρανική αστυνομία σε δεκάδες στρατιωτικούς υπόπτους για διαφθορά
Οι αρχές στην Ουκρανία πραγματοποίησαν δεκάδες έρευνες σε 16 περιοχές της χώρας σε νυν και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους που θεωρούνται ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο στρατός του Κιέβου αντιμετωπίζει χρόνια έλλειψη ανδρών κατά την διάρκεια των μαχών κατά την πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2022, εν μέσω αναφορών σύμφωνα με τις οποίες αξιωματούχοι του στρατού έχουν χρηματισθεί για να εξαιρέσουν άνδρες από την επιστράτευση ή να αφήσουν άνδρες σε μάχιμη ηλικία να εγκαταλείψουν την χώρα παρά την απαγόρευση.

Η Εθνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει κατασχέσει χρηματικά ποσά, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες και έχει στοιχειοθετήσει περισσότερες από 150 διοικητικές κατηγορίες για παραβάσεις όπως ο παράνομος πλουτισμός και ψευδείς δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων.

«Οι επιχειρήσεις αυτές δεν στοχεύουν μόνο στην αποκάλυψη μεμονωμένων περιστατικών διαφθοράς αλλά και στην συστηματική εξάλειψη των παραβιάσεων από τον τομέα της επιστράτευσης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της.

«Ο στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς που σε περίοδο πολέμου επιτελούν μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία για το κράτος» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο ουκρανικός στρατός γενικά υστερεί σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό και ο ενθουσιασμός του να υπηρετήσει κάποιος έχει μειωθεί από δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κακή εκπαίδευση, την διαφθορά και σε σκληροτράχηλους αξιωματικούς, εκτός από τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο μέτωπο σ' έναν βάναυσο πόλεμο φθοράς.
