Πετρέλαιο: Βουτιά κάτω από τα 100 δολάρια κάνει το Brent, στο τραπέζι η χρήση στρατηγικών αποθεμάτων στην Ευρώπη
Πετρέλαιο: Βουτιά κάτω από τα 100 δολάρια κάνει το Brent, στο τραπέζι η χρήση στρατηγικών αποθεμάτων στην Ευρώπη
Η πτώση αντανακλά έναν συνδυασμό και άλλων παραγόντων, όπως η σταδιακή αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών - Παραμένουν, όμως, η αβεβαιότητα γύρω από το Ορμούζ και οι κίνδυνοι για τις θαλάσσιες μεταφορές
Πτώση άνω του 3% καταγράφει το μεσημέρι της Παρασκευής η τιμή του Brent, υποχωρώντας κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων.
Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται να εξετάζουν γαλλική πρόταση για την αξιοποίηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποτροπή πιθανών περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές καυσίμων.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της προσφοράς, η οποία έχει διαταραχθεί από την αναταραχή στον Περσικό Κόλπο, αλλά και από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.
Η εξέλιξη έρχεται καθώς η αγορά πετρελαίου εμφανίζει ενδείξεις βελτίωσης στο σκέλος της προσφοράς. Οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν πλησιάσει τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών για την παγκόσμια διαθεσιμότητα πετρελαίου.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν από μια σταθερή συμφωνία που θα επέτρεπε την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.
Παράλληλα, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα παραμένουν αυξημένοι, μετά τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί στο επίκεντρο της αγοράς τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές και στις ροές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν επίσης ενισχύσει την αεράμυνα που προστατεύει ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, σε μια ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινδύνων στην περιοχή.
Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται να εξετάζουν γαλλική πρόταση για την αξιοποίηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποτροπή πιθανών περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές καυσίμων.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της προσφοράς, η οποία έχει διαταραχθεί από την αναταραχή στον Περσικό Κόλπο, αλλά και από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.
Η εξέλιξη έρχεται καθώς η αγορά πετρελαίου εμφανίζει ενδείξεις βελτίωσης στο σκέλος της προσφοράς. Οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν πλησιάσει τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών για την παγκόσμια διαθεσιμότητα πετρελαίου.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν από μια σταθερή συμφωνία που θα επέτρεπε την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.
Παράλληλα, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα παραμένουν αυξημένοι, μετά τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί στο επίκεντρο της αγοράς τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές και στις ροές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν επίσης ενισχύσει την αεράμυνα που προστατεύει ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, σε μια ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινδύνων στην περιοχή.
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