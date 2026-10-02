Πετρέλαιο: Βουτιά κάτω από τα 100 δολάρια κάνει το Brent, στο τραπέζι η χρήση στρατηγικών αποθεμάτων στην Ευρώπη

Η πτώση αντανακλά έναν συνδυασμό και άλλων παραγόντων, όπως η σταδιακή αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών - Παραμένουν, όμως, η αβεβαιότητα γύρω από το Ορμούζ και οι κίνδυνοι για τις θαλάσσιες μεταφορές