Η στιγμή που μαθητής ανοίγει πυρ μέσα σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, αυτοκτόνησε ο δράστης

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Το σχολικό ίδρυμα, που επιβεβαίωσε τους δυο θανάτους, είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα άσκηση για επίθεση ενόπλου.

Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά μέσα σε εκπαιδευτικό θεσμό στις κεντρικές Φιλιππίνες, στην επαρχία Τακλόμπαν. Δράστες ήταν δυο έφηβοι.

οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά υπάρχει μαύρη αγορά.