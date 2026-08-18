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Η στιγμή που μαθητής ανοίγει πυρ μέσα σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, αυτοκτόνησε ο δράστης
Η στιγμή που μαθητής ανοίγει πυρ μέσα σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, αυτοκτόνησε ο δράστης
Προσοχή, σκληρές εικόνες - Τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν - Στο βίντεο φαίνονται παιδιά να ουρλιάζουν και να τρέχουν για να σωθούν
Μαθητής σκοτώθηκε από πυρά μέσα σε καθολικό λύκειο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, προσθέτοντας πως ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε.
Το επεισόδιο, το δεύτερο αυτής της φύσης στο εσωτερικό εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσα σε δυο μήνες, καταγράφτηκε στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο στη Σαμποάνγκα, όπου βρίσκεται επίσης λύκειο, στο δυτικό Μιντανάο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα.
Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του «πιστόλι και τουφέκι» κι άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει όπλο στον εαυτό του.
«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα (...) Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον λόγο» που διαπράχτηκε επίθεση, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σίλα Τσανγκ.
Κατά τις αρχικές πληροφορίες, άλλοι τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν.
Σε βίντεο, απόσπασμα του οποίου μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης και μοιάζει να προέρχεται από απευθείας μετάδοση μέσω Facebook, βλέπει κανείς την κάνη όπλου καθώς ο μαθητής κινείται σε διάδρομο, προτού κατευθυνθεί σε αίθουσα κι αρχίσει να ρίχνει. Εμφανίζονται παιδιά με σχολικές στολές να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς έξοδο.
Προσοχή, σκληρές εικόνες:
Ο λογαριασμός του νεαρού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι απενεργοποιημένος.
«Βλέπουμε ότι αρχικά πυροβόλησε εναντίον εκπαιδευτικού καθισμένου σε γραφείο. Φαίνεται πως αστόχησε, κατόπιν πήγε σε άλλη αίθουσα (...) εκεί, πυροβόλησε άλλον μαθητή», ανέφερε ο δήμαρχος στη Σαμποάνγκα, ο Χάιμερ Ολάσο, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.
Το σχολικό ίδρυμα, που επιβεβαίωσε τους δυο θανάτους, είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα άσκηση για επίθεση ενόπλου.
Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά μέσα σε εκπαιδευτικό θεσμό στις κεντρικές Φιλιππίνες, στην επαρχία Τακλόμπαν. Δράστες ήταν δυο έφηβοι.
Η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά υπάρχει μαύρη αγορά.
Το επεισόδιο, το δεύτερο αυτής της φύσης στο εσωτερικό εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσα σε δυο μήνες, καταγράφτηκε στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο στη Σαμποάνγκα, όπου βρίσκεται επίσης λύκειο, στο δυτικό Μιντανάο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα.
Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του «πιστόλι και τουφέκι» κι άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει όπλο στον εαυτό του.
«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα (...) Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον λόγο» που διαπράχτηκε επίθεση, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σίλα Τσανγκ.
Κατά τις αρχικές πληροφορίες, άλλοι τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν.
Σε βίντεο, απόσπασμα του οποίου μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης και μοιάζει να προέρχεται από απευθείας μετάδοση μέσω Facebook, βλέπει κανείς την κάνη όπλου καθώς ο μαθητής κινείται σε διάδρομο, προτού κατευθυνθεί σε αίθουσα κι αρχίσει να ρίχνει. Εμφανίζονται παιδιά με σχολικές στολές να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς έξοδο.
Προσοχή, σκληρές εικόνες:
#Philippines 🇵🇭: A student carried out a shooting attack at a high school in the city of #Zamboanga. Two students, including the attacker, killed.— War Noir (@war_noir) August 18, 2026
Perpetrator seemingly used at least one Glock pistol with Recover Tactical P-IX Modular AR Platform and Aimpoint sight (which was… pic.twitter.com/LhSUXQXInT
Ο λογαριασμός του νεαρού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι απενεργοποιημένος.
«Βλέπουμε ότι αρχικά πυροβόλησε εναντίον εκπαιδευτικού καθισμένου σε γραφείο. Φαίνεται πως αστόχησε, κατόπιν πήγε σε άλλη αίθουσα (...) εκεί, πυροβόλησε άλλον μαθητή», ανέφερε ο δήμαρχος στη Σαμποάνγκα, ο Χάιμερ Ολάσο, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.
Το σχολικό ίδρυμα, που επιβεβαίωσε τους δυο θανάτους, είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα άσκηση για επίθεση ενόπλου.
Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά μέσα σε εκπαιδευτικό θεσμό στις κεντρικές Φιλιππίνες, στην επαρχία Τακλόμπαν. Δράστες ήταν δυο έφηβοι.
Η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά υπάρχει μαύρη αγορά.
🚨BREAKING: At least 2 killed after shooter livestreams attack at #Ateneo de Zamboanga University in #Philippines— pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) August 18, 2026
🇵🇭Local media identify him as Nael Jalani. Seeing reports that multiple people have been killed in the shooting.#breaking #viral #furry #shooting pic.twitter.com/P06IfKAp4p
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