Η στιγμή που μαθητής ανοίγει πυρ μέσα σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, αυτοκτόνησε ο δράστης
ΚΟΣΜΟΣ
Φιλιππίνες Πυροβολισμοί Καθολικοί Οπλοκατοχή Αυτοκτονία

Η στιγμή που μαθητής ανοίγει πυρ μέσα σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, αυτοκτόνησε ο δράστης

Προσοχή, σκληρές εικόνες - Τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν - Στο βίντεο φαίνονται παιδιά να ουρλιάζουν και να τρέχουν για να σωθούν

Η στιγμή που μαθητής ανοίγει πυρ μέσα σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, αυτοκτόνησε ο δράστης
9 ΣΧΟΛΙΑ
Μαθητής σκοτώθηκε από πυρά μέσα σε καθολικό λύκειο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, προσθέτοντας πως ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε.

Το επεισόδιο, το δεύτερο αυτής της φύσης στο εσωτερικό εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσα σε δυο μήνες, καταγράφτηκε στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο στη Σαμποάνγκα, όπου βρίσκεται επίσης λύκειο, στο δυτικό Μιντανάο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του «πιστόλι και τουφέκι» κι άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει όπλο στον εαυτό του.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα (...) Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον λόγο» που διαπράχτηκε επίθεση, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σίλα Τσανγκ.

Κατά τις αρχικές πληροφορίες, άλλοι τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν.

Σε βίντεο, απόσπασμα του οποίου μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης και μοιάζει να προέρχεται από απευθείας μετάδοση μέσω Facebook, βλέπει κανείς την κάνη όπλου καθώς ο μαθητής κινείται σε διάδρομο, προτού κατευθυνθεί σε αίθουσα κι αρχίσει να ρίχνει. Εμφανίζονται παιδιά με σχολικές στολές να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς έξοδο.

Προσοχή, σκληρές εικόνες: 

Κλείσιμο


Ο λογαριασμός του νεαρού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι απενεργοποιημένος.

«Βλέπουμε ότι αρχικά πυροβόλησε εναντίον εκπαιδευτικού καθισμένου σε γραφείο. Φαίνεται πως αστόχησε, κατόπιν πήγε σε άλλη αίθουσα (...) εκεί, πυροβόλησε άλλον μαθητή», ανέφερε ο δήμαρχος στη Σαμποάνγκα, ο Χάιμερ Ολάσο, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Το σχολικό ίδρυμα, που επιβεβαίωσε τους δυο θανάτους, είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα άσκηση για επίθεση ενόπλου.

Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά μέσα σε εκπαιδευτικό θεσμό στις κεντρικές Φιλιππίνες, στην επαρχία Τακλόμπαν. Δράστες ήταν δυο έφηβοι.

Η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά υπάρχει μαύρη αγορά.

9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης