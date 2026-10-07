Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ημερομηνίες πληρωμών
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ημερομηνίες πληρωμών
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών
Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ (μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα