Ο εφιάλτης των drones πάνω από την Ευρώπη: Ποιος «χαρτογραφεί» βάσεις, πυρηνικά και αεροδρόμια

Από το οπλισμένο drone στη Λειψία και το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα έως τις υποψίες για τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» - Πώς οχυρώνεται η Ευρώπη και το σχέδιο για το «Τείχος των Drones»