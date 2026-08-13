Η CIA αμφισβήτησε τις πληροφορίες για το σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - Γιατί επιλέχθηκε τελικά το «μηδενικό ρίσκο»
Η CIA αμφισβήτησε τις πληροφορίες για το σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - Γιατί επιλέχθηκε τελικά το «μηδενικό ρίσκο»
Οι πληροφορίες έφτασαν στη CIA από το Ισραήλ - Οι απόπειρες κατά του Τραμπ στο πρόσφατο παρελθόν «φόβισαν» Λευκό Οίκο και Secret Service - Μαχητικά F-16 συνόδευσαν τον Αμερικανό πρόεδρο ως τη Βρετανία - Ερωτήματα για τη στάση του Ρούμπιο
Με επιφυλάξεις αντιμετώπιζαν οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών τις αναφορές περί ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες είχαν διαβιβαστεί από το Ισραήλ και οδήγησαν στην πρωτοφανή μυστική επιχείρηση για την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την Τουρκία με διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος.
Σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε διαβιβάσει την προειδοποίηση στη CIA. Ωστόσο, αναλυτές της αμερικανικής υπηρεσίας δεν θεώρησαν τα στοιχεία ιδιαίτερα πειστικά και μετέφεραν τις επιφυλάξεις τους σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.
Ένας ακόμη Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες για απειλές κατά της ζωής του Τραμπ ως «προερχόμενες από το Ισραήλ, όχι από τις ΗΠΑ» και αξιολογημένες με «χαμηλό βαθμό βεβαιότητας».
Οι αμφιβολίες που υπήρχαν σε τμήματα του αμερικανικού μηχανισμού πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο υπήρχε άμεση απειλή κατά του προέδρου προσθέτουν μια νέα διάσταση στην απόφαση του Λευκού Οίκου να αποκρύψει την πραγματική τοποθεσία του Τραμπ κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 8 Ιουλίου.
Όπως είχε αποκαλύψει η Washington Post, ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο Air Force One. Στη συνέχεια, όμως, απομακρύνθηκε κρυφά μέσω οχήματος τροφοδοσίας του αεροδρομίου και μεταφέρθηκε σε ένα C-32A της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με το οποίο πέταξε μαζί με λίγους στενούς συνεργάτες του προς τη Βρετανία.
Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε ευθέως σε ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών που είχαν λάβει οι ΗΠΑ ούτε για τον τρόπο με τον οποίο αυτές είχαν αξιολογηθεί από τις αμερικανικές υπηρεσίες. «Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος, έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμες απειλές κατά της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων απειλών από το Ιράν, και λαμβάνεται κάθε μέτρο για να διασφαλιστεί η ασφάλειά του», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. «Βασική αποστολή της Secret Service είναι η προστασία του προέδρου και αυτό πέτυχε».
Οι απειλές του Ιράν για τη δολοφονία του Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων αποτελούν σοβαρό ζήτημα ασφαλείας για την Ουάσινγκτον από το 2020, όταν οι ΗΠΑ σκότωσαν τον Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.
Οι ανησυχίες εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ τον Φεβρουάριο, μαζί με δεκάδες ακόμη κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους, κατά την έναρξη του πολέμου.
Ο Τραμπ έχει γίνει στόχος τριών γνωστών σχεδίων δολοφονίας από την προεκλογική εκστρατεία του 2024, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει γνωστή σύνδεση μεταξύ των δραστών ή υπόπτων αυτών των υποθέσεων και του Ιράν.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η περίπλοκη επιχείρηση της Secret Service στην Άγκυρα οργανώθηκε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προφύλαξη, παρά τα ερωτήματα γύρω από τις ισραηλινές πληροφορίες. «Η Secret Service είχε τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες φτάσαμε πολύ κοντά με αυτόν τον πρόεδρο, οπότε δεν παίρνει κανένα ρίσκο», ανέφερε. «Έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν».
Η Wall Street Journal είχε αναφέρει πρώτη τον περασμένο μήνα ότι το Ισραήλ είχε μοιραστεί με την αμερικανική κυβέρνηση πληροφορίες για την ιρανική απειλή.
Ο ίδιος ο Τραμπ, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του για τη μυστική επιχείρηση, ανέφερε ότι η απόφαση να ταξιδέψει με διαφορετικό αεροσκάφος ελήφθη από τη Secret Service. «Εξαρτάται πραγματικά από τη Secret Service. Εγώ απλώς ακολουθώ αυτό που θέλουν να κάνουν», είπε στους δημοσιογράφους. «Ήθελαν να πάω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροπλάνο, με την ίδια ασφάλεια... Κάνω ό,τι μου λένε».
Νυν και πρώην Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν στην Washington Post ότι ορισμένα στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών εξέλαβαν την ισραηλινή προειδοποίηση ως προσπάθεια που αποσκοπούσε περισσότερο στο να επηρεάσει τις αποφάσεις του Τραμπ και την αμερικανική πολιτική στην περιοχή.
Το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν μακράν τη σοβαρότερη άμεση απειλή για την ασφάλειά του. Παράλληλα, όμως, αντιμετωπίζει την Τουρκία ως απειλή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και φέρεται να ανησυχεί για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας, η οποία ενισχύεται από την προσωπική σχέση του Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Πρώην Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη προειδοποίηση εντασσόταν σε ένα ευρύτερο μοτίβο ισραηλινών πληροφοριών που, κατά την εκτίμηση ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων, έχουν στόχο τόσο να επηρεάσουν τις προεδρικές αποφάσεις όσο και να ενημερώσουν γι' αυτές.
Σύμφωνα με πρώην Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ρούμπιο είχε ενημερωθεί τόσο για τις ισραηλινές πληροφορίες περί απειλής όσο και για το σχέδιο παραπλάνησης της Secret Service. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε να επιβιβαστεί στο παλαιότερο Air Force One, το οποίο, εάν το ιρανικό σχέδιο ήταν πραγματικό, θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο.
Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος που γνώριζε τις συζητήσεις για την ασφάλεια εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για τη σοβαρότητα της απειλής, επισημαίνοντας ότι δεκάδες χιλιάδες μέλη των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας είχαν κινητοποιηθεί για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Οι Δημοκρατικοί ζητούν πλέον από την κυβέρνηση περισσότερες διευκρινίσεις για την πρωτοφανή επιχείρηση παραπλάνησης. «Με ενδιαφέρει πολύ να μάθω σε ποιον βαθμό οι πληροφορίες που παρείχε το Ισραήλ ήταν όχι μόνο αξιόπιστες αλλά και ανεξάρτητα επαληθεύσιμες», δήλωσε στην Washington Post ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ιράν θα ήθελε να δει τον πρόεδρο νεκρό, αλλά όλο αυτό μοιάζει κάπως εξωπραγματικό».
Σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε διαβιβάσει την προειδοποίηση στη CIA. Ωστόσο, αναλυτές της αμερικανικής υπηρεσίας δεν θεώρησαν τα στοιχεία ιδιαίτερα πειστικά και μετέφεραν τις επιφυλάξεις τους σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.
Ένας ακόμη Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες για απειλές κατά της ζωής του Τραμπ ως «προερχόμενες από το Ισραήλ, όχι από τις ΗΠΑ» και αξιολογημένες με «χαμηλό βαθμό βεβαιότητας».
Οι αμφιβολίες που υπήρχαν σε τμήματα του αμερικανικού μηχανισμού πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο υπήρχε άμεση απειλή κατά του προέδρου προσθέτουν μια νέα διάσταση στην απόφαση του Λευκού Οίκου να αποκρύψει την πραγματική τοποθεσία του Τραμπ κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 8 Ιουλίου.
Όπως είχε αποκαλύψει η Washington Post, ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο Air Force One. Στη συνέχεια, όμως, απομακρύνθηκε κρυφά μέσω οχήματος τροφοδοσίας του αεροδρομίου και μεταφέρθηκε σε ένα C-32A της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με το οποίο πέταξε μαζί με λίγους στενούς συνεργάτες του προς τη Βρετανία.
Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε ευθέως σε ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών που είχαν λάβει οι ΗΠΑ ούτε για τον τρόπο με τον οποίο αυτές είχαν αξιολογηθεί από τις αμερικανικές υπηρεσίες. «Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος, έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμες απειλές κατά της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων απειλών από το Ιράν, και λαμβάνεται κάθε μέτρο για να διασφαλιστεί η ασφάλειά του», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. «Βασική αποστολή της Secret Service είναι η προστασία του προέδρου και αυτό πέτυχε».
«Δεν μπορούσαν να πάρουν κανένα ρίσκο»Παρά τις επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των πληροφοριών, ο Λευκός Οίκος και η Secret Service φαίνεται ότι αποφάσισαν πως δεν υπήρχε περιθώριο να αναλάβουν οποιοδήποτε ρίσκο.
Οι απειλές του Ιράν για τη δολοφονία του Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων αποτελούν σοβαρό ζήτημα ασφαλείας για την Ουάσινγκτον από το 2020, όταν οι ΗΠΑ σκότωσαν τον Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.
Οι ανησυχίες εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ τον Φεβρουάριο, μαζί με δεκάδες ακόμη κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους, κατά την έναρξη του πολέμου.
Ο Τραμπ έχει γίνει στόχος τριών γνωστών σχεδίων δολοφονίας από την προεκλογική εκστρατεία του 2024, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει γνωστή σύνδεση μεταξύ των δραστών ή υπόπτων αυτών των υποθέσεων και του Ιράν.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η περίπλοκη επιχείρηση της Secret Service στην Άγκυρα οργανώθηκε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προφύλαξη, παρά τα ερωτήματα γύρω από τις ισραηλινές πληροφορίες. «Η Secret Service είχε τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες φτάσαμε πολύ κοντά με αυτόν τον πρόεδρο, οπότε δεν παίρνει κανένα ρίσκο», ανέφερε. «Έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν».
Η Wall Street Journal είχε αναφέρει πρώτη τον περασμένο μήνα ότι το Ισραήλ είχε μοιραστεί με την αμερικανική κυβέρνηση πληροφορίες για την ιρανική απειλή.
Μαχητικά F-16 συνόδευσαν τη μυστική πτήσηΈνα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αποκαλύπτει η Washington Post είναι ότι το C-32A που μετέφερε μυστικά τον Τραμπ από την Άγκυρα στην αεροπορική βάση Mildenhall στη Βρετανία συνοδευόταν από μαχητικά F-16, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλο υλικό που εξέτασε η εφημερίδα.
Ο ίδιος ο Τραμπ, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του για τη μυστική επιχείρηση, ανέφερε ότι η απόφαση να ταξιδέψει με διαφορετικό αεροσκάφος ελήφθη από τη Secret Service. «Εξαρτάται πραγματικά από τη Secret Service. Εγώ απλώς ακολουθώ αυτό που θέλουν να κάνουν», είπε στους δημοσιογράφους. «Ήθελαν να πάω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροπλάνο, με την ίδια ασφάλεια... Κάνω ό,τι μου λένε».
Υποψιάζονται ότι το Ισραήλ ήθελε να «φοβίσει» τον ΤραμπΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων ότι η προειδοποίηση του Ισραήλ ενδεχομένως δεν είχε αποκλειστικό στόχο την ενημέρωση της Ουάσινγκτον για έναν κίνδυνο.
Νυν και πρώην Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν στην Washington Post ότι ορισμένα στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών εξέλαβαν την ισραηλινή προειδοποίηση ως προσπάθεια που αποσκοπούσε περισσότερο στο να επηρεάσει τις αποφάσεις του Τραμπ και την αμερικανική πολιτική στην περιοχή.
Το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν μακράν τη σοβαρότερη άμεση απειλή για την ασφάλειά του. Παράλληλα, όμως, αντιμετωπίζει την Τουρκία ως απειλή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και φέρεται να ανησυχεί για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας, η οποία ενισχύεται από την προσωπική σχέση του Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Πρώην Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη προειδοποίηση εντασσόταν σε ένα ευρύτερο μοτίβο ισραηλινών πληροφοριών που, κατά την εκτίμηση ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων, έχουν στόχο τόσο να επηρεάσουν τις προεδρικές αποφάσεις όσο και να ενημερώσουν γι' αυτές.
Ο Ρούμπιο γνώριζε αλλά επιβιβάστηκε στο Air Force OneΈνα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τα ερωτήματα για το πόσο άμεση θεωρούνταν η απειλή αφορά τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Σύμφωνα με πρώην Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ρούμπιο είχε ενημερωθεί τόσο για τις ισραηλινές πληροφορίες περί απειλής όσο και για το σχέδιο παραπλάνησης της Secret Service. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε να επιβιβαστεί στο παλαιότερο Air Force One, το οποίο, εάν το ιρανικό σχέδιο ήταν πραγματικό, θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο.
Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος που γνώριζε τις συζητήσεις για την ασφάλεια εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για τη σοβαρότητα της απειλής, επισημαίνοντας ότι δεκάδες χιλιάδες μέλη των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας είχαν κινητοποιηθεί για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Οι Δημοκρατικοί ζητούν πλέον από την κυβέρνηση περισσότερες διευκρινίσεις για την πρωτοφανή επιχείρηση παραπλάνησης. «Με ενδιαφέρει πολύ να μάθω σε ποιον βαθμό οι πληροφορίες που παρείχε το Ισραήλ ήταν όχι μόνο αξιόπιστες αλλά και ανεξάρτητα επαληθεύσιμες», δήλωσε στην Washington Post ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ιράν θα ήθελε να δει τον πρόεδρο νεκρό, αλλά όλο αυτό μοιάζει κάπως εξωπραγματικό».
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