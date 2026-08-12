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Τρεις εκτελέσεις σε μια ημέρα προγραμματίζονται για την Πέμπτη στις ΗΠΑ
Τρεις εκτελέσεις σε μια ημέρα προγραμματίζονται για την Πέμπτη στις ΗΠΑ
Με θανατηφόρα ένεση οι εκτελέσεις σε Τενεσί, Αλαμπάμα και Οκλαχόμα, παρά το ότι η μέθοδος δεν είναι πάντα επιτυχημένη
Για πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια, τρεις άνδρες που έχουν καταδικαστεί για φόνο σε διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ θα εκτελεστούν την ίδια ημέρα, αύριο Πέμπτη.
Οι προγραμματισμένες εκτελέσεις είναι του 66χρονου Άντονι Ντάρελ Χάινς από το Τενεσί, του 41χρονου Τζέρεμι Γουίλιαμς από την Αλαμπάμα και του 71χρονου Κάρλος Κουέστα-Ροντρίγκεζ από την Οκλαχόμα.
Ο Χάινς, ο οποίος υποστηρίζει την αθωότητά του εδώ και τέσσερα χρόνια ενώ μάλιστα είναι κλινήρης, πρόκειται να εκτελεστεί στο Τενεσί την Πέμπτη με θανατηφόρα ένεση. Μόλις πριν από τέσσερις μήνες είχε αποτύχει η εκτέλεση ενός άλλου κρατούμενου στην ίδια Πολιτεία, προκαλώντας του παρατεταμένη αγωνία.
Στην Αλαμπάμα, όπως αναφέρει το BBC, ο Τζέρεμι Γουίλιαμς, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού το 2021, ενδέχεται να αποτελέσει την πρώτη εκτέλεση της Πολιτείας για το 2026.
Ο Γουίλιαμς, ο οποίος απέλυσε τους δικηγόρους του και δήλωσε ο ίδιος ότι επιθυμεί να εκτελεστεί, πρόκειται να θανατωθεί με θανατηφόρα ένεση, ενώ η κυβερνήτρια της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να χορηγήσει χάρη.
Ο Κάρλος Κουέστα-Ροντρίγκεζ δεν έχει ζητήσει χάρη ούτε επιείκεια για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 2003. Προβλέπεται και αυτός να εκτελεστεί με θανατηφόρο ένεση, αλλά η ηλικία του, σύμφωνα με ειδικούς, αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας της εκτέλεσης.
Οι προγραμματισμένες εκτελέσεις πραγματοποιούνται εν μέσω σταθερής μείωσης στις ΗΠΑ της υποστήριξης για τη θανατική ποινή.
Μόλις το 52% των Αμερικανών θεωρεί ότι η θανατική ποινή είναι ηθικά αποδεκτή, το χαμηλότερο ποσοστό από τη δεκαετία του 1970, όπως δείχνει δημοσκόπηση της Gallup.
Αυτή η υποχώρηση της υποστήριξης αντανακλάται επίσης στη μείωση του αριθμού των θανατικών ποινών που επιβάλλονται από τις ενόρκους. Τη δεκαετία του 1990, οι ένορκοι σε ολόκληρη τη χώρα επέβαλαν πάνω από 300 θανατικές ποινές ετησίως, αλλά το 2025 ο αριθμός είχε πέσει μόλις στις 23.
Πάντως, το 2025 οι εκτελέσεις ήταν πάνω από τέσσερις φορές περισσότερες σε σχέση με το 2021, μεταξύ άλλων και γιατί περνούν πολλά χρόνια από την επιβολή στην εκτέλεση της ποινής.
Οι προγραμματισμένες εκτελέσεις είναι του 66χρονου Άντονι Ντάρελ Χάινς από το Τενεσί, του 41χρονου Τζέρεμι Γουίλιαμς από την Αλαμπάμα και του 71χρονου Κάρλος Κουέστα-Ροντρίγκεζ από την Οκλαχόμα.
Ο Χάινς, ο οποίος υποστηρίζει την αθωότητά του εδώ και τέσσερα χρόνια ενώ μάλιστα είναι κλινήρης, πρόκειται να εκτελεστεί στο Τενεσί την Πέμπτη με θανατηφόρα ένεση. Μόλις πριν από τέσσερις μήνες είχε αποτύχει η εκτέλεση ενός άλλου κρατούμενου στην ίδια Πολιτεία, προκαλώντας του παρατεταμένη αγωνία.
Στην Αλαμπάμα, όπως αναφέρει το BBC, ο Τζέρεμι Γουίλιαμς, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού το 2021, ενδέχεται να αποτελέσει την πρώτη εκτέλεση της Πολιτείας για το 2026.
Ο Γουίλιαμς, ο οποίος απέλυσε τους δικηγόρους του και δήλωσε ο ίδιος ότι επιθυμεί να εκτελεστεί, πρόκειται να θανατωθεί με θανατηφόρα ένεση, ενώ η κυβερνήτρια της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να χορηγήσει χάρη.
Ο Κάρλος Κουέστα-Ροντρίγκεζ δεν έχει ζητήσει χάρη ούτε επιείκεια για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 2003. Προβλέπεται και αυτός να εκτελεστεί με θανατηφόρο ένεση, αλλά η ηλικία του, σύμφωνα με ειδικούς, αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας της εκτέλεσης.
Οι προγραμματισμένες εκτελέσεις πραγματοποιούνται εν μέσω σταθερής μείωσης στις ΗΠΑ της υποστήριξης για τη θανατική ποινή.
Μόλις το 52% των Αμερικανών θεωρεί ότι η θανατική ποινή είναι ηθικά αποδεκτή, το χαμηλότερο ποσοστό από τη δεκαετία του 1970, όπως δείχνει δημοσκόπηση της Gallup.
Αυτή η υποχώρηση της υποστήριξης αντανακλάται επίσης στη μείωση του αριθμού των θανατικών ποινών που επιβάλλονται από τις ενόρκους. Τη δεκαετία του 1990, οι ένορκοι σε ολόκληρη τη χώρα επέβαλαν πάνω από 300 θανατικές ποινές ετησίως, αλλά το 2025 ο αριθμός είχε πέσει μόλις στις 23.
Πάντως, το 2025 οι εκτελέσεις ήταν πάνω από τέσσερις φορές περισσότερες σε σχέση με το 2021, μεταξύ άλλων και γιατί περνούν πολλά χρόνια από την επιβολή στην εκτέλεση της ποινής.
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