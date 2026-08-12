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«Μου κατέβασαν το παντελόνι...»: Μετανάστες, ο ένας ανήλικος, βίασαν γυναίκα σε πάρκο του Λονδίνου μπροστά στα μάτια του φίλου της
«Μου κατέβασαν το παντελόνι...»: Μετανάστες, ο ένας ανήλικος, βίασαν γυναίκα σε πάρκο του Λονδίνου μπροστά στα μάτια του φίλου της
Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Αύγουστο με το θύμα να περιγράφει κλαίγοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα συνέβησαν με δύο Αφγανούς να κατηγορούνται για τον βιασμό της υπό την απειλή μαχαιριού
Σε κλάματα ξέσπασε μέσα στη δικαστική αίθουσα μια γυναίκα στο Λονδίνο, καθώς περιέγραφε τον βιασμό της που, σύμφωνα με την καταγγελία της, έγινε από δύο Αφγανούς μετανάστες σε πάρκο της βρετανικής πρωτεύουσας.
Στο εδώλιο βρίσκονται ο 26χρονος Νουρουλάχ Αχμαντζάι και ένας ακόμη κατηγορούμενος, έφηβος, του οποίου η ταυτότητα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
Η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2025 στο Barking Park, στο ανατολικό Λονδίνο, όπου η γυναίκα βρισκόταν μαζί με έναν φίλο της.
Καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου, η γυναίκα υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες την ακινητοποίησαν στο έδαφος και απείλησαν τόσο την ίδια όσο και τον φίλο της με μαχαίρι.
Περιγράφοντας έναν από τους φερόμενους ως δράστες, είπε ότι είχε μικρό μούσι και μιλούσε με προφορά που, όπως ανέφερε, της θύμιζε ανθρώπους από το Αφγανιστάν.
«Μου κατέβασε το παντελόνι. Προσπαθούσε να με φιλήσει», κατέθεσε η γυναίκα, υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι οι δύο άνδρες τη βίασαν.
Σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο, ο ένας την πίεζε στο έδαφος ώστε να μην μπορεί να κινηθεί, ενώ ο άλλος βρισκόταν πάνω της.
«Ο ένας με πίεζε στο έδαφος για να μην μπορώ να κουνηθώ και ο άλλος ήταν πάνω μου. Ένας από τους δύο μου κρατούσε τα πόδια», ανέφερε.
Η γυναίκα είπε ακόμη ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιος από τους δύο επιχείρησε να τη φιλήσει.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αντεξέταση από τη συνήγορο του Αχμαντζάι. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει για μικρό χρονικό διάστημα τη διαδικασία.
Στο εδώλιο βρίσκονται ο 26χρονος Νουρουλάχ Αχμαντζάι και ένας ακόμη κατηγορούμενος, έφηβος, του οποίου η ταυτότητα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
Η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2025 στο Barking Park, στο ανατολικό Λονδίνο, όπου η γυναίκα βρισκόταν μαζί με έναν φίλο της.
Καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου, η γυναίκα υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες την ακινητοποίησαν στο έδαφος και απείλησαν τόσο την ίδια όσο και τον φίλο της με μαχαίρι.
«Με κρατούσαν στο έδαφος»
Περιγράφοντας έναν από τους φερόμενους ως δράστες, είπε ότι είχε μικρό μούσι και μιλούσε με προφορά που, όπως ανέφερε, της θύμιζε ανθρώπους από το Αφγανιστάν.
«Μου κατέβασε το παντελόνι. Προσπαθούσε να με φιλήσει», κατέθεσε η γυναίκα, υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι οι δύο άνδρες τη βίασαν.
Σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο, ο ένας την πίεζε στο έδαφος ώστε να μην μπορεί να κινηθεί, ενώ ο άλλος βρισκόταν πάνω της.
«Ο ένας με πίεζε στο έδαφος για να μην μπορώ να κουνηθώ και ο άλλος ήταν πάνω μου. Ένας από τους δύο μου κρατούσε τα πόδια», ανέφερε.
Η γυναίκα είπε ακόμη ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιος από τους δύο επιχείρησε να τη φιλήσει.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αντεξέταση από τη συνήγορο του Αχμαντζάι. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει για μικρό χρονικό διάστημα τη διαδικασία.
Ξέσπασε σε κλάματα κατά την αντεξέταση
Η υπεράσπιση τη ρώτησε εάν είχε προηγηθεί συμφωνία να συνευρεθεί σεξουαλικά με τους δύο άνδρες έναντι 70 λιρών.
«Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια», απάντησε η γυναίκα, επαναλαμβάνοντας ότι είχε ακινητοποιηθεί στο έδαφος.
Η συνήγορος του 26χρονου υποστήριξε στη συνέχεια ότι η καταγγελία έγινε επειδή η γυναίκα ήθελε 500 λίρες.
«Όχι», απάντησε εκείνη.
Η υπεράσπιση τη ρώτησε επίσης εάν είχε πει στους κατηγορουμένους ότι θα καλέσει την αστυνομία και θα τους δημιουργήσει προβλήματα.
Ο Νουρουλάχ Αχμαντζάι, ο οποίος διαμένει στο Μπάρκινγκ του ανατολικού Λονδίνου, και ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνούνται τις κατηγορίες για βιασμό, απειλή με αιχμηρό αντικείμενο και παράνομη κατακράτηση.
Ο έφηβος κατηγορούμενος αρνείται επιπλέον κατηγορία για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση.
Η δίκη συνεχίζεται, με το δικαστήριο να καλείται να αξιολογήσει τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να αποφανθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες.
«Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια», απάντησε η γυναίκα, επαναλαμβάνοντας ότι είχε ακινητοποιηθεί στο έδαφος.
Η συνήγορος του 26χρονου υποστήριξε στη συνέχεια ότι η καταγγελία έγινε επειδή η γυναίκα ήθελε 500 λίρες.
«Όχι», απάντησε εκείνη.
Η υπεράσπιση τη ρώτησε επίσης εάν είχε πει στους κατηγορουμένους ότι θα καλέσει την αστυνομία και θα τους δημιουργήσει προβλήματα.
Ο Νουρουλάχ Αχμαντζάι, ο οποίος διαμένει στο Μπάρκινγκ του ανατολικού Λονδίνου, και ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνούνται τις κατηγορίες για βιασμό, απειλή με αιχμηρό αντικείμενο και παράνομη κατακράτηση.
Αρνούνται τις κατηγορίες οι δύο κατηγορούμενοι
Ο έφηβος κατηγορούμενος αρνείται επιπλέον κατηγορία για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση.
Η δίκη συνεχίζεται, με το δικαστήριο να καλείται να αξιολογήσει τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να αποφανθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες.
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