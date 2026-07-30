Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Στεφάνη Τανάγρας
ΕΛΛΑΔΑ
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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Στεφάνη Τανάγρας

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Στεφάνη Τανάγρας
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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