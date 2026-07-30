Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας: «Πρέπει αυτόν τον τόπο που μας έδωσε ο Θεός να τον αγαπούμε, να τον φυλάσσουμε, να τον προσέχουμε».Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης.Το απόγευμα στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη.Ο 58χρονος υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και είχε έντονη κοινωνική παρουσία, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρίου.