Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεία Πυροσβέστης Κρήτη

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»

«Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας» - Συγκινούν τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
UPD: 29 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν για να συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία τον 25χρονο, που έδωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού πυροσβέστη, με εκατοντάδες ανθρώπους να κρατούν λουλούδια στα χέρια και να αποτίουν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
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Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που θυσιάστηκαν στην προσπάθεια να σώσουν ζωές και περιουσίες.

«Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στον ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο» ανέφερε, σύμφωνα με το τοπικό μέσο.

Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε τους δύο πυροσβέστες πρότυπα προσφοράς και αυταπάρνησης: «Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας. Έπεσαν στο καθήκον τους, ηρωικά. Αποτελούν πλέον παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας: «Πρέπει αυτόν τον τόπο που μας έδωσε ο Θεός να τον αγαπούμε, να τον φυλάσσουμε, να τον προσέχουμε».

Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»

Το απόγευμα στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη.

Ο 58χρονος υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και είχε έντονη κοινωνική παρουσία, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρίου.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο: «Έπεσαν στο καθήκον τους ηρωικά»
UPD: 29 ΣΧΟΛΙΑ

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