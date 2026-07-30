Τουλάχιστον 34 νεκροί από τον σεισμό στην Ιαπωνία, χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Σεισμός Νεκροί Ρεύμα

Τουλάχιστον 34 νεκροί από τον σεισμό στην Ιαπωνία, χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών που σημειώθηκε την Τρίτη προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο νησί Κιούσου - Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές

Τουλάχιστον 34 νεκροί από τον σεισμό στην Ιαπωνία, χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά
Ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού που έπληξε προχθές, Τρίτη, τη νοτιοανατολική Ιαπωνία αυξήθηκε σε 34 νεκρούς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη.

Το γραφείο διαχείρισης καταστροφών στη διοικητική περιφέρεια Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, δήλωσε ότι ανασύρθηκαν επτά ακόμα πτώματα από τα χαλάσματα εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, που καταστράφηκε από έκρηξη ύστερα από τον σεισμό.

Οκτώ θάνατοι επιβεβαιώθηκαν επίσης στο εργοστάσιο Nippon Paper στην πόλη Γιατσουσίρο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πέντε άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών που σημειώθηκε την Τρίτη προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο νησί Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Το εμπορικό κέντρο Aeon είχε εκκενωθεί μετά τον σεισμό, αλλά περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο καταστράφηκε από τεράστια έκρηξη ενώ ακόμα στο εσωτερικό βρισκόταν άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

Σε οπτικό υλικό από το εσωτερικό του διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με προσοχή μέσα στο κτίριο, ανάμεσα σε ατσάλινα ελάσματα του οπλισμού του σκυροδέματος, καλώδια που κρέμονται και διαλυμένες οροφές.

Οι διασώστες έσωσαν επίσης 25 ζώα από ένα «καφέ για γάτες» που βρισκόταν στο ίδιο συγκρότημα, μια είδηση που έγινε δεκτή με ανακούφιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Χωρίς ρεύμα

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν στους 38°C το σαββατοκύριακο στην περιοχή.

Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Εκατοντάδες ηλικιωμένοι κοιμούνταν σε στρώματα στο δάπεδο ενός κοινοτικού κέντρου στην πόλη Ούκι, αναζητώντας καταφύγιο από την αποπνικτική ζέστη.

«Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αυτά τα κέντρα υποδοχής», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της ή να κοιμηθεί στο αυτοκίνητό της, «αλλά έκανε πάρα πολλή ζέστη και υπάρχουν πολλά κουνούπια».

«Με αυτή τη ζέστη, είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι χωρίς ηλεκτρισμό ή κλιματισμό», δήλωσε ο Χιρογιούκι Ματσουσίμα, 53 ετών, εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Οι αρχές έστειλαν περίπου 100 μονάδες κλιματισμού σε κέντρα φιλοξενίας που υποδέχονται κατοίκους που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης