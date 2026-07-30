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Κρατήρας 10 μέτρων σε χωράφι στην Πολωνία: «Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο» λέει ο Τουσκ
Κρατήρας 10 μέτρων σε χωράφι στην Πολωνία: «Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο» λέει ο Τουσκ
Το άγνωστο μέχρι στιγμής αντικείμενο, κατέπεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε χωράφι κοντά στο χωριό Ταρνάβα Κολόνια, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία μετά την πτώση άγνωστου αντικειμένου σε αγροτική περιοχή στα ανατολικά της χώρας, με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να δηλώνει ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται πιθανότατα για ρωσικό πύραυλο.
Το αντικείμενο κατέπεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε χωράφι κοντά στο χωριό Ταρνάβα Κολόνια, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση εναντίον της πόλης Λβιβ. Από την πρόσκρουση δημιουργήθηκε κρατήρας διαμέτρου περίπου 10 μέτρων.
Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λούμπλιν, ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι ενδείξεις συγκλίνουν στο πως το αντικείμενο ήταν ρωσικός πύραυλος τύπου Kh-101, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών για να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του.
Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υποστήριξε ότι πύραυλος cruise Kh-101 εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της μεγάλης ρωσικής επίθεσης, κάνοντας λόγο για παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Άμυνας, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 20 εναέρια αντικείμενα κοντά στα σύνορα της Πολωνίας.
Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρή έκρηξη, ενώ αστυνομικοί εντόπισαν το σημείο της πρόσκρουσης περίπου μία ώρα αργότερα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως οι πολωνικές Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό με ιδιαίτερη σοβαρότητα και πραγματοποιούν αναλύσεις στα συντρίμμια για να διαπιστώσουν την ακριβή ταυτότητα του αντικειμένου.
Το αντικείμενο κατέπεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε χωράφι κοντά στο χωριό Ταρνάβα Κολόνια, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση εναντίον της πόλης Λβιβ. Από την πρόσκρουση δημιουργήθηκε κρατήρας διαμέτρου περίπου 10 μέτρων.
Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λούμπλιν, ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι ενδείξεις συγκλίνουν στο πως το αντικείμενο ήταν ρωσικός πύραυλος τύπου Kh-101, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών για να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του.
Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υποστήριξε ότι πύραυλος cruise Kh-101 εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της μεγάλης ρωσικής επίθεσης, κάνοντας λόγο για παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Άμυνας, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 20 εναέρια αντικείμενα κοντά στα σύνορα της Πολωνίας.
Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρή έκρηξη, ενώ αστυνομικοί εντόπισαν το σημείο της πρόσκρουσης περίπου μία ώρα αργότερα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως οι πολωνικές Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό με ιδιαίτερη σοβαρότητα και πραγματοποιούν αναλύσεις στα συντρίμμια για να διαπιστώσουν την ακριβή ταυτότητα του αντικειμένου.
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