«Τώρα χτυπούν για να σκοτώσουν»: Οι ναυτικοί εγκαταλείπουν τα δρομολόγια στη Μαύρη Θάλασσα
«Τώρα χτυπούν για να σκοτώσουν»: Οι ναυτικοί εγκαταλείπουν τα δρομολόγια στη Μαύρη Θάλασσα
Οι πρόσφατες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εντείνουν τον φόβο των πληρωμάτων, με ολοένα και περισσότερους έμπειρους πλοιάρχους να αρνούνται ταξίδια προς Ρωσία και Ουκρανία
Η ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό ζήτημα για τη διεθνή ναυτιλία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αρχίζει να διαμορφώνεται αφορά πλέον στους ίδιους τους ανθρώπους που καλούνται να ταξιδέψουν σε μια περιοχή όπου ο πόλεμος εξελίσσεται καθημερινά. Όλο και περισσότεροι έμπειροι πλοίαρχοι και ανώτεροι αξιωματικοί αρνούνται να αναλάβουν δρομολόγια προς λιμάνια της Ρωσίας και της Ουκρανίας, θεωρώντας ότι ο κίνδυνος έχει περάσει σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.
Μέχρι πρόσφατα, αρκετοί ναυτικοί αποδέχονταν ότι οι πλόες στη Μαύρη Θάλασσα συνοδεύονταν από αυξημένο ρίσκο λόγω ναρκών, πυραυλικών επιθέσεων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η κυρίαρχη αντίληψη ήταν ότι οι επιθέσεις στόχευαν κυρίως τα φορτία ή τα ίδια τα πλοία. Σήμερα όμως πολλοί επαγγελματίες της θάλασσας πιστεύουν ότι οι χώροι όπου ζουν και εργάζονται τα πληρώματα βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο, γεγονός που αλλάζει ριζικά την εκτίμηση του κινδύνου.
Η αλλαγή αυτή έχει ήδη επηρεάσει τις αποφάσεις πολλών αξιωματικών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ναυτιλιακή αγορά, αρκετοί δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε ταξίδια προς τα εμπόλεμα λιμάνια, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν σημαντικές οικονομικές απολαβές ή μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Για πολλούς, η προσωπική ασφάλεια έχει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιοδήποτε οικονομικό κίνητρο.
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Μέχρι πρόσφατα, αρκετοί ναυτικοί αποδέχονταν ότι οι πλόες στη Μαύρη Θάλασσα συνοδεύονταν από αυξημένο ρίσκο λόγω ναρκών, πυραυλικών επιθέσεων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η κυρίαρχη αντίληψη ήταν ότι οι επιθέσεις στόχευαν κυρίως τα φορτία ή τα ίδια τα πλοία. Σήμερα όμως πολλοί επαγγελματίες της θάλασσας πιστεύουν ότι οι χώροι όπου ζουν και εργάζονται τα πληρώματα βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο, γεγονός που αλλάζει ριζικά την εκτίμηση του κινδύνου.
Η αλλαγή αυτή έχει ήδη επηρεάσει τις αποφάσεις πολλών αξιωματικών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ναυτιλιακή αγορά, αρκετοί δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε ταξίδια προς τα εμπόλεμα λιμάνια, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν σημαντικές οικονομικές απολαβές ή μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Για πολλούς, η προσωπική ασφάλεια έχει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιοδήποτε οικονομικό κίνητρο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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