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Η ΔΕΘ γίνεται μητροπολιτικό πάρκο στην Θεσσαλονίκη: Ανοίγει ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάπλαση έκτασης 120 στρεμμάτων, πώς θα γίνει
Η ΔΕΘ γίνεται μητροπολιτικό πάρκο στην Θεσσαλονίκη: Ανοίγει ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάπλαση έκτασης 120 στρεμμάτων, πώς θα γίνει
Το έργο στην καρδιά της πόλης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2030 μέσω τμηματικών παραδόσεων - Το συνολικό κόστος θα ξεπεράσει τα 204 εκατ. ευρώ - Θα διατηρηθούν τα σημαντικότερα τοπόσημα της περιοχής
Την επίσημη εκκίνηση του διεθνούς διαγωνισμού για την «Ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη» ανακοινώνει η ΔΕΘ-Helexpo AE, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία, έως το 2030, ενός νέου χώρου, που θα φέρει χαρακτηριστικά μητροπολιτικού πάρκου έκτασης 120 στρεμμάτων, στην «καρδιά» της πόλης. Με την εκκίνηση του διαγωνισμού δρομολογείται η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης της χώρας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, με προϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή θα είναι συνολικού ύψους 204,6 εκατ. ευρώ.
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτηρίων συνολικού εμβαδού ανωδομής περίπου 43.000 τ.μ., την ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» (ΣΚΙΒ), την ανάπλαση έκτασης 120 στρεμμάτων που θα φέρει χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου, καθώς και όλες τις συνοδές υποδομές και υπόγειους χώρους στάθμευσης (1.064 θέσεις). Η συνολική επιφάνεια επέμβασης ανέρχεται σε 176 στρέμματα. Πρόκειται για δημόσιο έργο, το οποίο θα δημοπρατηθεί από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής.
Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2030 μέσω τμηματικών παραδόσεων, ώστε να καταστεί εφικτή η αδιάλειπτη δραστηριότητα της ΔΕΘ-HELEXPO. Κατά το πρώτο στάδιο θα κατασκευαστεί το εκθεσιακό κτήριο 1 και θα αρχίσει η ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης». Στο δεύτερο στάδιο θα κατασκευαστεί το εκθεσιακό κτήριο 2 και στο τρίτο θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος.
Η τρέχουσα εικόνα της ΔΕΘ:
Πώς αναμένεται να γίνει:
Τα νέα εκθεσιακά κτήρια «Hall 1» και «Hall 2» διατηρούν τη βασική αρχιτεκτονική ποιότητα της αρχικής πρότασης (2021), με έμφαση στην ελαφρότητα, στη βιοκλιματική λειτουργία, στη σαφή αναγνωρισιμότητα και στην άμεση διασύνδεση με το Πάρκο. Το πρώτο κτήριο θα έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής περίπου 33.000 τ.μ., εκ των οποίων 22.500 τ.μ. εκθεσιακοί χώροι. Θα αναπτύσσεται σε πέντε λειτουργικά επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, όροφο και δώμα. Σημαντικά μικρότερο είναι το δεύτερο εκθεσιακό κτήριο, η συνολική επιφάνεια ανωδομής του οποίου θα αναπτύσσεται σε περίπου 10.000 τετραγωνικά, εκ των οποίων 7.000 τ.μ. οι εκθεσιακοί χώροι. Το δεύτερο κτήριο αναπτύσσεται σε τρία λειτουργικά επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο και δώμα.
Η ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» αφορά επιφάνεια περίπου 6.000 τετραγωνικών (περίπου 3.000 τ.μ. εκθεσιακοί/συνεδριακοί χώροι), με τμηματική κατασκευή τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο κάθε έτους, ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία της εταιρείας ΔΕΘ-HELEXPO.
Θα γίνουν εργασίες κατεδαφίσεων, διαχείρισης αποβλήτων, περίφραξης και αποκατάστασης επηρεαζόμενων τμημάτων του ακινήτου, ενώ η εκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο. Τα δύο νέα εκθεσιακά κτήρια στόχος είναι να λάβουν περιβαλλοντική πιστοποίηση βιωσιμότητας LEED.
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτηρίων συνολικού εμβαδού ανωδομής περίπου 43.000 τ.μ., την ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» (ΣΚΙΒ), την ανάπλαση έκτασης 120 στρεμμάτων που θα φέρει χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου, καθώς και όλες τις συνοδές υποδομές και υπόγειους χώρους στάθμευσης (1.064 θέσεις). Η συνολική επιφάνεια επέμβασης ανέρχεται σε 176 στρέμματα. Πρόκειται για δημόσιο έργο, το οποίο θα δημοπρατηθεί από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής.
Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2030 μέσω τμηματικών παραδόσεων, ώστε να καταστεί εφικτή η αδιάλειπτη δραστηριότητα της ΔΕΘ-HELEXPO. Κατά το πρώτο στάδιο θα κατασκευαστεί το εκθεσιακό κτήριο 1 και θα αρχίσει η ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης». Στο δεύτερο στάδιο θα κατασκευαστεί το εκθεσιακό κτήριο 2 και στο τρίτο θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος.
Η τρέχουσα εικόνα της ΔΕΘ:
Πώς αναμένεται να γίνει:
Τα νέα εκθεσιακά κτήρια «Hall 1» και «Hall 2» διατηρούν τη βασική αρχιτεκτονική ποιότητα της αρχικής πρότασης (2021), με έμφαση στην ελαφρότητα, στη βιοκλιματική λειτουργία, στη σαφή αναγνωρισιμότητα και στην άμεση διασύνδεση με το Πάρκο. Το πρώτο κτήριο θα έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής περίπου 33.000 τ.μ., εκ των οποίων 22.500 τ.μ. εκθεσιακοί χώροι. Θα αναπτύσσεται σε πέντε λειτουργικά επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, όροφο και δώμα. Σημαντικά μικρότερο είναι το δεύτερο εκθεσιακό κτήριο, η συνολική επιφάνεια ανωδομής του οποίου θα αναπτύσσεται σε περίπου 10.000 τετραγωνικά, εκ των οποίων 7.000 τ.μ. οι εκθεσιακοί χώροι. Το δεύτερο κτήριο αναπτύσσεται σε τρία λειτουργικά επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο και δώμα.
Τα χαρακτηριστικά των κτηρίων
Η ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» αφορά επιφάνεια περίπου 6.000 τετραγωνικών (περίπου 3.000 τ.μ. εκθεσιακοί/συνεδριακοί χώροι), με τμηματική κατασκευή τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο κάθε έτους, ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία της εταιρείας ΔΕΘ-HELEXPO.
Θα γίνουν εργασίες κατεδαφίσεων, διαχείρισης αποβλήτων, περίφραξης και αποκατάστασης επηρεαζόμενων τμημάτων του ακινήτου, ενώ η εκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο. Τα δύο νέα εκθεσιακά κτήρια στόχος είναι να λάβουν περιβαλλοντική πιστοποίηση βιωσιμότητας LEED.
Η πρόταση προβλέπει ακόμη την κατεδάφιση της πλειονότητας των υφιστάμενων κτηρίων της ΔΕΘ-HELEXPO, διατηρώντας τα σημαντικότερα τοπόσημα της περιοχής: το «Ι. Βελλίδης», το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο (Παλέ ντε Σπορ), τον Πύργο του ΟΤΕ, το MOMus, την πύλη ΧΑΝΘ και το περίπτερο της Esso Pappas.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΔΕΘ-Helexpo AE, τo Μητροπολιτικό Πάρκο θα λειτουργεί ως καθημερινός τόπος συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, προσφέροντας διαδρομές πεζών, χώρους αναψυχής και ξεκούρασης, υποδομές για πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες. Η πρωτοβουλία τιμά τον ιστορικό χαρακτήρα του χώρου ως τοπόσημου της πόλης και αποσκοπεί στη βιώσιμη ενσωμάτωση του πρασίνου στο αστικό περιβάλλον.
«Κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί το "Μονοπάτι Πολιτισμού", μια νέα διαδρομή που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της πόλης, τα σημαντικά μνημεία και μουσεία, καθώς και τον νέο σταθμό του μετρό στην Εγνατία, ενώ θα ενώνει επίσης τους διαμορφωμένους χώρους του μητροπολιτικού πάρκου με τα νέα περίπτερα εκδηλώσεων της ΔΕΘ-HELEXPO. Το πρότυπο λειτουργίας προβλέπει τη δημιουργία ενός δυναμικού προορισμού για πολιτισμό, αναψυχή και επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός προωθεί την οικολογική και αισθητική αναβάθμιση της έκτασης, με έμφαση στην «επανένταξη της φύσης» στο αστικό τοπίο. Στο χώρο θα ενσωματωθούν υδάτινα στοιχεία και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βρόχινου νερού για επαναχρησιμοποίηση στην άρδευση και στη λειτουργία των υδάτινων στοιχείων, συμβάλλοντας στην οικολογική αυτονομία και στη μείωση της κατανάλωσης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται ακόμη ότι το έργο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει με βιώσιμο οικονομικό και διαχειριστικό μοντέλο, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.
Η ανάπλαση, συνεχίζει η ανακοίνωση, πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά μια δραστηριότητα που συνδέεται με την ταυτότητα της πόλης και να ενισχύσει ένα τοπόσημό της. Ταυτόχρονα, έρχεται να ενδυναμώσει συνολικά τη θέση της πόλης της Θεσσαλονίκης ως συνεδριακού και εκθεσιακού προορισμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Με σύγχρονες και αναβαθμισμένες υποδομές, η πόλη θα μπει ακόμα πιο δυναμικά στον χάρτη των διεθνών συνεδρίων, εκθέσεων και μεγάλων εκδηλώσεων, γεγονός που έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σε συνέχεια απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η ωρίμανση και η διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας υλοποιούνται από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η οποία έχει λειτουργήσει ως ο βασικός επιταχυντής της διαδικασίας. Η προκήρυξη του διαγωνισμού υλοποιείται κατόπιν στενής συνεργασίας με τον δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και με την Προεδρία της Κυβέρνησης και συνεργαζόμενα Υπουργεία (Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης), Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Πράσινου Ταμείου, Πολιτισμού). Μάλιστα, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε την παραχώρηση περίπου 12 στρεμμάτων, ρυθμίζοντας ένα σημαντικό θεσμικό ζήτημα που εκκρεμούσε για πάνω από 25 έτη.
Σύμφωνα με έρευνα της GPO στον Δήμο Θεσσαλονίκης, που επικαλείται η εταιρεία, εννέα στους δέκα πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της ΔΕΘ-HELEXPO για την πόλη και την οικονομία, ενώ η θετική αξιολόγηση των βασικών χαρακτηριστικών του έργου της ανάπλασης αγγίζει το 88,1%. Τη μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνουν η ενίσχυση του πρασίνου (92,1%), η διατήρηση της ιστορικότητας του χώρου (92,2%) και η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης (91,7%).
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΔΕΘ-Helexpo AE, τo Μητροπολιτικό Πάρκο θα λειτουργεί ως καθημερινός τόπος συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, προσφέροντας διαδρομές πεζών, χώρους αναψυχής και ξεκούρασης, υποδομές για πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες. Η πρωτοβουλία τιμά τον ιστορικό χαρακτήρα του χώρου ως τοπόσημου της πόλης και αποσκοπεί στη βιώσιμη ενσωμάτωση του πρασίνου στο αστικό περιβάλλον.
Το Μητροπολιτικό Πάρκο: νέος πνεύμονας πρασίνου για την πόλη
«Κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί το "Μονοπάτι Πολιτισμού", μια νέα διαδρομή που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της πόλης, τα σημαντικά μνημεία και μουσεία, καθώς και τον νέο σταθμό του μετρό στην Εγνατία, ενώ θα ενώνει επίσης τους διαμορφωμένους χώρους του μητροπολιτικού πάρκου με τα νέα περίπτερα εκδηλώσεων της ΔΕΘ-HELEXPO. Το πρότυπο λειτουργίας προβλέπει τη δημιουργία ενός δυναμικού προορισμού για πολιτισμό, αναψυχή και επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός προωθεί την οικολογική και αισθητική αναβάθμιση της έκτασης, με έμφαση στην «επανένταξη της φύσης» στο αστικό τοπίο. Στο χώρο θα ενσωματωθούν υδάτινα στοιχεία και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βρόχινου νερού για επαναχρησιμοποίηση στην άρδευση και στη λειτουργία των υδάτινων στοιχείων, συμβάλλοντας στην οικολογική αυτονομία και στη μείωση της κατανάλωσης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται ακόμη ότι το έργο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει με βιώσιμο οικονομικό και διαχειριστικό μοντέλο, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.
Η ανάπλαση, συνεχίζει η ανακοίνωση, πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά μια δραστηριότητα που συνδέεται με την ταυτότητα της πόλης και να ενισχύσει ένα τοπόσημό της. Ταυτόχρονα, έρχεται να ενδυναμώσει συνολικά τη θέση της πόλης της Θεσσαλονίκης ως συνεδριακού και εκθεσιακού προορισμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Με σύγχρονες και αναβαθμισμένες υποδομές, η πόλη θα μπει ακόμα πιο δυναμικά στον χάρτη των διεθνών συνεδρίων, εκθέσεων και μεγάλων εκδηλώσεων, γεγονός που έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σε συνέχεια απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η ωρίμανση και η διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας υλοποιούνται από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η οποία έχει λειτουργήσει ως ο βασικός επιταχυντής της διαδικασίας. Η προκήρυξη του διαγωνισμού υλοποιείται κατόπιν στενής συνεργασίας με τον δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και με την Προεδρία της Κυβέρνησης και συνεργαζόμενα Υπουργεία (Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης), Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Πράσινου Ταμείου, Πολιτισμού). Μάλιστα, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε την παραχώρηση περίπου 12 στρεμμάτων, ρυθμίζοντας ένα σημαντικό θεσμικό ζήτημα που εκκρεμούσε για πάνω από 25 έτη.
Σύμφωνα με έρευνα της GPO στον Δήμο Θεσσαλονίκης, που επικαλείται η εταιρεία, εννέα στους δέκα πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της ΔΕΘ-HELEXPO για την πόλη και την οικονομία, ενώ η θετική αξιολόγηση των βασικών χαρακτηριστικών του έργου της ανάπλασης αγγίζει το 88,1%. Τη μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνουν η ενίσχυση του πρασίνου (92,1%), η διατήρηση της ιστορικότητας του χώρου (92,2%) και η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης (91,7%).
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