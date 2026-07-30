Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Σέρρες: Συνελήφθησαν επτά ανήλικοι που «άνοιγαν» καταστήματα και αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και 12χρονος
Σέρρες: Συνελήφθησαν επτά ανήλικοι που «άνοιγαν» καταστήματα και αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και 12χρονος
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις
Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν επτά ανήλικοι που «άνοιγαν» καταστήματα και αυτοκίνητα στην περιοχή των Σερρών.
Πρόκειται για ανήλικους, ηλικίας από 12 έως 17 ετών, οι οποίοι δρούσαν είτε από κοινού είτε με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και κατάφεραν να διαρρήξουν τρία καταστήματα και δύο αυτοκίνητα.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι από τις 25 έως τις 28 Ιουλίου, οι επτά ανήλικοι πραγματοποίησαν τρεις διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και αντικείμενα αξίας 50 ευρώ καθώς και ένα πορτοφόλι με το χρηματικόποσό των 200 δολαρίων , το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.
Επιπλέον, πραγματοποίησαν δύο διαρρήξεις οχημάτων, όπου σε ένα από αυτά, αφαίρεσαν πέντε τραπεζικές κάρτες, πραγματοποιώνταςαγορές ύψους 132,60 ευρώ.
Στην κατοχή των δύο εκ των συλληφθέντων, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
Πρόκειται για ανήλικους, ηλικίας από 12 έως 17 ετών, οι οποίοι δρούσαν είτε από κοινού είτε με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και κατάφεραν να διαρρήξουν τρία καταστήματα και δύο αυτοκίνητα.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι από τις 25 έως τις 28 Ιουλίου, οι επτά ανήλικοι πραγματοποίησαν τρεις διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και αντικείμενα αξίας 50 ευρώ καθώς και ένα πορτοφόλι με το χρηματικόποσό των 200 δολαρίων , το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.
Επιπλέον, πραγματοποίησαν δύο διαρρήξεις οχημάτων, όπου σε ένα από αυτά, αφαίρεσαν πέντε τραπεζικές κάρτες, πραγματοποιώνταςαγορές ύψους 132,60 ευρώ.
Στην κατοχή των δύο εκ των συλληφθέντων, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
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