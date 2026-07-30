Αίγυπτος: Σε drone οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG

Το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου επεσήμανε ότι το περιστατικό «φαίνεται να είναι αποτέλεσμα επίθεσης με drone, για την οποία καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη»