Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Κλειστό αύριο (31/7) το φαράγγι της Σαμαριάς
Κλειστό αύριο (31/7) το φαράγγι της Σαμαριάς
Σύμφωνα με την ΕΜΥ την Παρασκευή προβλέπονται ισχυροί άνεμοι στην περιοχή του Ξυλοσκάλου έντασης 7 μποφόρ με ριπές έως 9 μποφόρ
Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες αύριο, Παρασκευή (31/7), και από τις δύο εισόδους του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).
Το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό καθώς το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως αύριο προβλέπονται ισχυροί άνεμοι στην περιοχή του Ξυλοσκάλου έντασης 7 μποφόρ με ριπές έως 9 μποφόρ. Επίσης, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός).
Το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό καθώς το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως αύριο προβλέπονται ισχυροί άνεμοι στην περιοχή του Ξυλοσκάλου έντασης 7 μποφόρ με ριπές έως 9 μποφόρ. Επίσης, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός).
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