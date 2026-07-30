Χειρουργήθηκε ο 6χρονος που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στον Βόλο: Να αποδοθούν ευθύνες, ζητά ο παππούς του
Χειρουργήθηκε ο 6χρονος που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στον Βόλο: Να αποδοθούν ευθύνες, ζητά ο παππούς του
Το παιδί τραυματίστηκε στο αυτί, του τοποθετήθηκε μόσχευμα
Στο χειρουργείο οδηγήθηκε ο 6χρονος που τραυματίστηκε στο αυτί από επίθεση αδέσποτου σκύλου στον Βόλο.
Το παιδί, μαζί με τη μητέρα του που τραυματίστηκε επίσης στην προσπάθειά της να το προστατεύσει, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του 6χρονου στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.
Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου, όταν η μητέρα είχε μεταβεί μαζί με τον γιο της σε πάρκο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις το παιδί κατέβηκε από το αυτοκίνητο κρατώντας την μπάλα του, ένας μεγαλόσωμος αδέσποτος σκύλος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, το έριξε στο έδαφος και άρχισε να το δαγκώνει σε διάφορα σημεία του σώματός του.
Η 35χρονη μητέρα προσπάθησε να απομακρύνει το παιδί από το ζώο, όμως δέχθηκε και η ίδια επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Καθοριστική ήταν η επέμβαση ενός διερχόμενου οδηγού, ο οποίος σταμάτησε το όχημά του όταν αντιλήφθηκε το περιστατικό, βοήθησε μητέρα και παιδί να απομακρυνθούν από τον σκύλο και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.
Μιλώντας στο magnesianews.gr, ο παππούς του 6χρονου δήλωσε ότι η οικογένεια προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη διαχείριση των αδέσποτων στην πόλη, επισημαίνοντας πως σε ορισμένες περιοχές του Βόλου η παρουσία τους είναι καθημερινή. Όπως ανέφερε, αν δεν είχε επέμβει έγκαιρα η μητέρα και ο διερχόμενος οδηγός, οι συνέπειες για το παιδί θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο σοβαρές.
«Πρέπει να ληφθούν από τους αρμόδιους άμεσα μέτρα για να μην συμβεί κάτι ανάλογο ή και χειρότερο σε κάποιον άλλο» τόνισε.
Το παιδί, μαζί με τη μητέρα του που τραυματίστηκε επίσης στην προσπάθειά της να το προστατεύσει, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του 6χρονου στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.
Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου, όταν η μητέρα είχε μεταβεί μαζί με τον γιο της σε πάρκο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις το παιδί κατέβηκε από το αυτοκίνητο κρατώντας την μπάλα του, ένας μεγαλόσωμος αδέσποτος σκύλος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, το έριξε στο έδαφος και άρχισε να το δαγκώνει σε διάφορα σημεία του σώματός του.
Η 35χρονη μητέρα προσπάθησε να απομακρύνει το παιδί από το ζώο, όμως δέχθηκε και η ίδια επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Καθοριστική ήταν η επέμβαση ενός διερχόμενου οδηγού, ο οποίος σταμάτησε το όχημά του όταν αντιλήφθηκε το περιστατικό, βοήθησε μητέρα και παιδί να απομακρυνθούν από τον σκύλο και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.
Μιλώντας στο magnesianews.gr, ο παππούς του 6χρονου δήλωσε ότι η οικογένεια προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη διαχείριση των αδέσποτων στην πόλη, επισημαίνοντας πως σε ορισμένες περιοχές του Βόλου η παρουσία τους είναι καθημερινή. Όπως ανέφερε, αν δεν είχε επέμβει έγκαιρα η μητέρα και ο διερχόμενος οδηγός, οι συνέπειες για το παιδί θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο σοβαρές.
«Πρέπει να ληφθούν από τους αρμόδιους άμεσα μέτρα για να μην συμβεί κάτι ανάλογο ή και χειρότερο σε κάποιον άλλο» τόνισε.
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