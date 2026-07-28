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Δείτε βίντεο: Παγόβουνο στη Γροιλανδία, λιώνει και ανατρέπεται δίπλα από τις ακτές, είχε μήκος όσο δώδεκα σπίτια
Δείτε βίντεο: Παγόβουνο στη Γροιλανδία, λιώνει και ανατρέπεται δίπλα από τις ακτές, είχε μήκος όσο δώδεκα σπίτια
Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης Ιλουλισάτ
Ένα εντυπωσιακό αλλά και δυνητικά επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στη δυτική Γροιλανδία, όταν ένα γιγαντιαίο παγόβουνοανατράπηκε στη θάλασσα, προκαλώντας τεράστια κύματα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης Ιλουλισάτ (Ilulissat), μιας περιοχής που είναι γνωστή παγκοσμίως για την παρουσία των επιβλητικών παγόβουνων που αποσπώνται από τον παγετώνα Jakobshavn. Η στιγμή της ανατροπής του καταγράφηκε σε βίντεο από κατοίκους και επισκέπτες, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.
Στο βίντεο διακρίνεται η τεράστια μάζα πάγου (το οποίο είχε μήκος όσο τουλάχιστον δώδεκα σπίτια) να πέφτει στην θάλασσα δημιουργώντας ισχυρά κύματα που εξαπλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, παρά την ένταση του φαινομένου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης Ιλουλισάτ (Ilulissat), μιας περιοχής που είναι γνωστή παγκοσμίως για την παρουσία των επιβλητικών παγόβουνων που αποσπώνται από τον παγετώνα Jakobshavn. Η στιγμή της ανατροπής του καταγράφηκε σε βίντεο από κατοίκους και επισκέπτες, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.
Στο βίντεο διακρίνεται η τεράστια μάζα πάγου (το οποίο είχε μήκος όσο τουλάχιστον δώδεκα σπίτια) να πέφτει στην θάλασσα δημιουργώντας ισχυρά κύματα που εξαπλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.
A massive iceberg capsized just off the coast of Ilulissat in northern Greenland 🇬🇱this morning.— Orla Joelsen (@OJoelsen) July 25, 2026
Fortunately, no one was injured. pic.twitter.com/vfUGgVdSRz
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, παρά την ένταση του φαινομένου.
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