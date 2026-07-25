Ουκρανικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίθεση σε πολεμικό πλοίο και στόχους στην Κασπία
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Ουκρανικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίθεση σε πολεμικό πλοίο και στόχους στην Κασπία

Στο στόχαστρο διυλιστήριο, εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων για πυραύλους, εγκατάσταση logistics και πλοία που, σύμφωνα με το Κίεβο, μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο από και προς το Ιράν

Ουκρανικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίθεση σε πολεμικό πλοίο και στόχους στην Κασπία
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Νέο κύμα επιθέσεων σε στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας ανακοίνωσε το Σάββατο (25/7) ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν, μεταξύ άλλων, ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου στην Κασπία Θάλασσα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία συνόδευσε με βίντεο, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον υποδομών που, όπως ανέφερε, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

«Η Ουκρανία συνεχίζει να απαντά στις ρωσικές επιθέσεις με πλήγματα μεγάλης εμβέλειας. Οι Αμυντικές μας Δυνάμεις χτύπησαν στόχους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας που τροφοδοτούν αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Χτυπήματα σε εργοστάσιο, διυλιστήριο και εγκαταστάσεις logistics

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εργοστάσιο στο Κίροφ, περίπου 1.200 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, το οποίο παράγει εξαρτήματα για τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Ρωσία.

Παράλληλα, στόχοι αποτέλεσαν διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Τιουμέν, εγκατάσταση logistics στην Αικατερινούπολη, καθώς και αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών στο Ροστόφ επί του Ντον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι καταγράφηκαν «πολύ ισχυρά αποτελέσματα» από επιθέσεις στην Κασπία Θάλασσα, όπου επλήγησαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων τα οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, συνδέονται με το Ιράν.

Η ανακοίνωση της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης επλήγη και η πετρελαϊκή πλατφόρμα Φιλανόβσκι, η οποία ανήκει στη ρωσική ενεργειακή εταιρεία Lukoil.

Κλείσιμο
Η SBU ανέφερε ακόμη ότι στόχος έγιναν τα φορτηγά πλοία Port Olya 2 και Begey, τα οποία, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού μεταξύ Ρωσίας και Ιράν μέσω της Κασπίας Θάλασσας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη ρωσική πλευρά για τους ισχυρισμούς του Κιέβου, ενώ οι πληροφορίες δεν έχουν καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές.
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