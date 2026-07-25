Μετά τους βαλλιστικούς πυραύλους, οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν drone από την Υεμένη
Μετά τους βαλλιστικούς πυραύλους, οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν drone από την Υεμένη
Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της
Σε νέα επιτυχημένη αναχαίτιση προχώρησε το Σάββατο η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), καταρρίπτοντας drone που προερχόταν από την Υεμένη.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η κατάρριψη του UAV πραγματοποιήθηκε στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Γιανμπού, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.
Πρόκειται για τη δεύτερη επιτυχή εμπλοκή της ελληνικής δύναμης μέσα σε λίγες ώρες. Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 7:15 το πρωί, οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη με στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.
Η ΕΛΔΥΣΑ συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και, σύμφωνα με την ενημέρωση, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η κατάρριψη του UAV πραγματοποιήθηκε στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Γιανμπού, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.
Πρόκειται για τη δεύτερη επιτυχή εμπλοκή της ελληνικής δύναμης μέσα σε λίγες ώρες. Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 7:15 το πρωί, οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη με στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.
Η ΕΛΔΥΣΑ συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και, σύμφωνα με την ενημέρωση, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.
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