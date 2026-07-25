Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Καταγγελίες για τουρκικές μηχανότρατες στο Αιγαίο, τι απαντούν πηγές του Λιμενικού, δείτε βίντεο
Καταγγελίες για τουρκικές μηχανότρατες στο Αιγαίο, τι απαντούν πηγές του Λιμενικού, δείτε βίντεο
Πηγές του Λιμενικού τονίζουν ότι τα περιστατικά πιθανής παράνομης αλιείας καταγράφονται συστηματικά, διαβιβάζονται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απάντηση στις καταγγελίες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» για την παρουσία τουρκικών αλιευτικών σκαφών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου δίνουν πηγές του Λιμενικού Σώματος.
Όπως διατυπώνει το Ινστιτούτο τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν ανενόχλητες, χρησιμοποιώντας μία από τις πλέον καταστροφικές αλιευτικές μεθόδους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, τα συγκεκριμένα σκάφη εισέρχονται ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων, όπου η αλιεία με μηχανότρατες απαγορεύεται πλήρως, με στόχο τη διατήρηση των ιδιαίτερα ευαίσθητων κοραλλιογενών οικοσυστημάτων.
«Επί τουλάχιστον μία εβδομάδα, τέσσερις τουρκικές μηχανότρατες αλιεύουν παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, σε μία από τις πλέον ευαίσθητες και οικολογικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου, εφαρμόζοντας μία από τις πλέον καταστροφικές αλιευτικές μεθόδους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Με πρόσχημα και αφετηρία μία μικρή έκταση διεθνών υδάτων νότια της Σάμου, περίπου 8 × 13 χιλιομέτρων, η οποία θα μπορούσε να αλιευθεί από μία μόνο μηχανότρατα μέσα σε λίγες ώρες, τέσσερις τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιούνται αδιάκοπα στην ευρύτερη περιοχή, νότια της Σάμου και πέριξ των Φούρνων, των Αρκιών, της Πάτμου και του Αγαθονησίου, αλιεύοντας αδιάλειπτα επί τουλάχιστον επτά ημέρες και νύχτες. Το περιστατικό αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο· αντίθετα, επαναλαμβάνεται και επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο.
Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανεξέλεγκτη. Σύμφωνα με μαρτυρίες αλιέων και κατοίκων της περιοχής, αλλά και με καταγραφές από τα ερευνητικά σκάφη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, οι συγκεκριμένες μηχανότρατες εισέρχονται εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής των Φούρνων.
Η περιοχή αυτή θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025 ως η πρώτη στην Ελλάδα, όπου ισχύει καθολική απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες, με στόχο την προστασία των μοναδικών κοραλλιγενών οικοσυστημάτων της, αποτελώντας ορόσημο για τη θαλάσσια προστασία στη χώρα.
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας βρίσκεται στα νερά της περιοχής και, παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα, εντοπίζει και, όπου αυτό είναι εφικτό, προσπαθεί επί ώρες και μέρες να αποτρέπει τα περιστατικά καταστροφικής και παράνομης αλιείας. Παρόλο που τα σκάφη του Ινστιτούτου εναλλάσσονται στην περιοχή, δεν είναι δυνατό να βρισκόμαστε εκεί νυχθημερόν, ούτε φυσικά η επιτήρηση και η εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα του Ινστιτούτου.
Η παντελής απουσία των ελληνικών αρχών ενθαρρύνει τη συνέχιση αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Ύστερα από τουλάχιστον μία εβδομάδα συνεχούς παράνομης δραστηριότητας εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν εντολές για επέμβαση. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περιοχή όπου επιχειρούν δεκάδες υπερσύγχρονα και πανάκριβα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.
Επισημαίνεται ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε χρονική περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται η χρήση κάθε συρόμενου αλιευτικού εργαλείου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και αποτελεί την μόνη περίοδο που τα ιχθυαποθέματα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν μία ελπίδα ανάκαμψης από την έντονη υπεραλίευση που προκαλείται, ιδίως στη συγκεκριμένη περιοχή, από τις ελληνικές μηχανοτρατες.
Οφείλουμε να τονίσουμε, για άλλη μία φορά, ότι ως Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, η στάση μας δεν είναι εθνικιστική, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων φυσικών πόρων της χώρας μας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η καταστροφική και παράνομη δράση των αλιευτικών σκαφών μιας τρίτης χώρας, αλλά κυρίως η απραξία, η ανοχή και η αδυναμία αποτελεσματικής παρέμβασης των ελληνικών αρχών απέναντι σε αυτήν.
Έστω και με καθυστέρηση ετών, πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε την επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία, διασφαλίζοντας ότι θα τηρείται έστω και αυτή η μικρή περίοδος παύσης της εντατικής αλιείας. Δεν υπάρχει ανάγκη για νέες εξαγγελίες ή νέους νόμους. Αυτό που λείπει είναι η εφαρμογή της ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου, καθώς και ουσιαστικών μέτρων ελέγχου και αποτροπής. Δυστυχώς, η απουσία τους αποτελεί πλέον κοινή γνώση για όσους επιλέγουν να παρανομούν στις θάλασσες του Αιγαίου».
• Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενεργώντας πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.
• Σε κάθε περίπτωση περιστατικού με αλιευτικά σκάφη ξένης εθνικότητας, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επέμβαση των πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλιείας από σκάφη τρίτων χωρών εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.) καταγράφονται συστηματικά με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή , καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Προς την κατεύθυνση αυτή, με μέριμνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, υλοποιείται η άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των τοπικών Λιμενικών Αρχών στις περιοχές αυξημένης δραστηριότητας με πρόσθετα πλωτά μέσα , ώστε να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες και να διασφαλιστεί μια συστηματική αποτρεπτική παρουσία στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, αξιοποιείται ο δίαυλος άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και των αντίστοιχων τουρκικών αρχών, με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση και την οριστική εξάλειψη των περιστατικών παράνομης αλιείας.
• Σημειώνεται ότι τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών δεν υπάγονται στην ευρωπαϊκή αλιευτική νομοθεσία (ως προς τους χρονικούς περιορισμούς, τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων, τα ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων κ.λπ.), ούτε στο ενωσιακό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών.
*Φωτογραφία: Archipelagos - Institute of Marine Conservation
Όπως διατυπώνει το Ινστιτούτο τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν ανενόχλητες, χρησιμοποιώντας μία από τις πλέον καταστροφικές αλιευτικές μεθόδους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, τα συγκεκριμένα σκάφη εισέρχονται ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων, όπου η αλιεία με μηχανότρατες απαγορεύεται πλήρως, με στόχο τη διατήρηση των ιδιαίτερα ευαίσθητων κοραλλιογενών οικοσυστημάτων.
Η ανάρτηση του «Αρχιπέλαγος»:
«Επί τουλάχιστον μία εβδομάδα, τέσσερις τουρκικές μηχανότρατες αλιεύουν παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, σε μία από τις πλέον ευαίσθητες και οικολογικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου, εφαρμόζοντας μία από τις πλέον καταστροφικές αλιευτικές μεθόδους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Με πρόσχημα και αφετηρία μία μικρή έκταση διεθνών υδάτων νότια της Σάμου, περίπου 8 × 13 χιλιομέτρων, η οποία θα μπορούσε να αλιευθεί από μία μόνο μηχανότρατα μέσα σε λίγες ώρες, τέσσερις τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιούνται αδιάκοπα στην ευρύτερη περιοχή, νότια της Σάμου και πέριξ των Φούρνων, των Αρκιών, της Πάτμου και του Αγαθονησίου, αλιεύοντας αδιάλειπτα επί τουλάχιστον επτά ημέρες και νύχτες. Το περιστατικό αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο· αντίθετα, επαναλαμβάνεται και επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο.
Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανεξέλεγκτη. Σύμφωνα με μαρτυρίες αλιέων και κατοίκων της περιοχής, αλλά και με καταγραφές από τα ερευνητικά σκάφη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, οι συγκεκριμένες μηχανότρατες εισέρχονται εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής των Φούρνων.
Η περιοχή αυτή θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025 ως η πρώτη στην Ελλάδα, όπου ισχύει καθολική απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες, με στόχο την προστασία των μοναδικών κοραλλιγενών οικοσυστημάτων της, αποτελώντας ορόσημο για τη θαλάσσια προστασία στη χώρα.
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας βρίσκεται στα νερά της περιοχής και, παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα, εντοπίζει και, όπου αυτό είναι εφικτό, προσπαθεί επί ώρες και μέρες να αποτρέπει τα περιστατικά καταστροφικής και παράνομης αλιείας. Παρόλο που τα σκάφη του Ινστιτούτου εναλλάσσονται στην περιοχή, δεν είναι δυνατό να βρισκόμαστε εκεί νυχθημερόν, ούτε φυσικά η επιτήρηση και η εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα του Ινστιτούτου.
Η παντελής απουσία των ελληνικών αρχών ενθαρρύνει τη συνέχιση αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Ύστερα από τουλάχιστον μία εβδομάδα συνεχούς παράνομης δραστηριότητας εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν εντολές για επέμβαση. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περιοχή όπου επιχειρούν δεκάδες υπερσύγχρονα και πανάκριβα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.
Επισημαίνεται ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε χρονική περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται η χρήση κάθε συρόμενου αλιευτικού εργαλείου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και αποτελεί την μόνη περίοδο που τα ιχθυαποθέματα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν μία ελπίδα ανάκαμψης από την έντονη υπεραλίευση που προκαλείται, ιδίως στη συγκεκριμένη περιοχή, από τις ελληνικές μηχανοτρατες.
Οφείλουμε να τονίσουμε, για άλλη μία φορά, ότι ως Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, η στάση μας δεν είναι εθνικιστική, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων φυσικών πόρων της χώρας μας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η καταστροφική και παράνομη δράση των αλιευτικών σκαφών μιας τρίτης χώρας, αλλά κυρίως η απραξία, η ανοχή και η αδυναμία αποτελεσματικής παρέμβασης των ελληνικών αρχών απέναντι σε αυτήν.
Έστω και με καθυστέρηση ετών, πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε την επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία, διασφαλίζοντας ότι θα τηρείται έστω και αυτή η μικρή περίοδος παύσης της εντατικής αλιείας. Δεν υπάρχει ανάγκη για νέες εξαγγελίες ή νέους νόμους. Αυτό που λείπει είναι η εφαρμογή της ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου, καθώς και ουσιαστικών μέτρων ελέγχου και αποτροπής. Δυστυχώς, η απουσία τους αποτελεί πλέον κοινή γνώση για όσους επιλέγουν να παρανομούν στις θάλασσες του Αιγαίου».
Η απάντηση του Λιμενικού:Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος
• Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενεργώντας πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.
• Σε κάθε περίπτωση περιστατικού με αλιευτικά σκάφη ξένης εθνικότητας, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επέμβαση των πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλιείας από σκάφη τρίτων χωρών εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.) καταγράφονται συστηματικά με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή , καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Προς την κατεύθυνση αυτή, με μέριμνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, υλοποιείται η άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των τοπικών Λιμενικών Αρχών στις περιοχές αυξημένης δραστηριότητας με πρόσθετα πλωτά μέσα , ώστε να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες και να διασφαλιστεί μια συστηματική αποτρεπτική παρουσία στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, αξιοποιείται ο δίαυλος άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και των αντίστοιχων τουρκικών αρχών, με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση και την οριστική εξάλειψη των περιστατικών παράνομης αλιείας.
• Σημειώνεται ότι τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών δεν υπάγονται στην ευρωπαϊκή αλιευτική νομοθεσία (ως προς τους χρονικούς περιορισμούς, τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων, τα ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων κ.λπ.), ούτε στο ενωσιακό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών.
*Φωτογραφία: Archipelagos - Institute of Marine Conservation
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα