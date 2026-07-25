Φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σηκώθηκε και ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σηκώθηκε και ελικόπτερο

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε μακριά από κατοικημένες περιοχές

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σηκώθηκε και ελικόπτερο
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη 13:00, σε ορεινή περιοχή μακριά από κατοικίες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση μέσω Χ η Πυροσβεστική, για  την κατάσβεσή της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτική Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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