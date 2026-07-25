Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σηκώθηκε και ελικόπτερο
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σηκώθηκε και ελικόπτερο
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε μακριά από κατοικημένες περιοχές
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη 13:00, σε ορεινή περιοχή μακριά από κατοικίες.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση μέσω Χ η Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτική Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη 13:00, σε ορεινή περιοχή μακριά από κατοικίες.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση μέσω Χ η Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2026
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτική Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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