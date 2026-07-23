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Τα μέλη του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν 27 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς καυσίμων στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
ΝΑΤΟ Καύσιμα Ρουμανία Βρυξέλλες Ευρώπη

Τα μέλη του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν 27 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς καυσίμων στην Ευρώπη

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 32 χωρών μελών της Συμμαχίας έδωσαν το πράσινο φως για αυτό το γιγαντιαίο σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης του δικτύου, στη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες την Τετάρτη

Τα μέλη του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν 27 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς καυσίμων στην Ευρώπη
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Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν 27 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και διανομής καυσίμων με τα οποία εφοδιάζονται οι στρατιωτικές δυνάμεις τους στην Ευρώπη, μια πρωτοβουλία που χαρακτηρίστηκε «ζωτικής σημασίας» για την ασφάλεια από τη Ρουμανία.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 32 χωρών μελών της Συμμαχίας έδωσαν το πράσινο φως για αυτό το γιγαντιαίο σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης του δικτύου, στη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Η επένδυση, ύψους 27 δισ. θα επιτρέψει την κατασκευή «νέων εγκαταστάσεων, κυρίως πετρελαιαγωγών και θα εγγυηθεί ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα διαθέτουν επαρκείς ενεργειακούς πόρους τους οποίους χρειάζονται για να είναι ετοιμοπόλεμος» ανέφερε η Συμμαχία στην ανακοίνωσή της.



Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν, η χώρα του οποίου έχει βρεθεί αντιμέτωπη με drones που συνδέονται με τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία, εκτίμησε ότι το σχέδιο είναι «ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας» στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με στελέχη του ΝΑΤΟ, για την ολοκλήρωση του σχεδίου θα απαιτηθούν περίπου 25 χρόνια.
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