Στάση αναμονής από τη Wall Street - Το σήμα των Big Tech περιμένουν οι επενδυτές
Στάση αναμονής από τη Wall Street - Το σήμα των Big Tech περιμένουν οι επενδυτές
Η αμερικανική αγορά κινήθηκε επιφυλακτικά πριν από τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών, ενώ η διατήρηση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε νέα κέρδη τις τιμές του πετρελαίου
Σταθεροποιητικές τάσεις κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης ενόψει της έναρξης της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, με την Alphabet, την ΙΒΜ και την Tesla να ανοίγουν την αυλαία μετά το κλείσιμο της αγοράς. Παράλληλα, οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσαν τις τιμές του πετρελαίου και περιόρισαν τη διάθεση για ρίσκο.
Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε οριακά κατά 0,01% στις 52.219 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,14% στις 7.498 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,57% και τις 25.690 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε περαιτέρω στο 4,663% και του 2ετούς στο 4,306%.
Οι απώλειες στις περισσότερες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης άσκησαν πιέσεις στον S&P 500, αντισταθμίζοντας την άνοδο των εταιρειών ημιαγωγών. Αντίθετα ο κλάδος του λογισμικού βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο των πωλητών. Με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη να αυξάνονται ραγδαία, οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα της Alphabet προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι τεράστιες επενδύσεις της αποδίδουν.
Η Alphabet έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 180 έως 190 δισ. δολαρίων για το 2026, ενώ αναλυτές της Bank of America Securities εκτίμησαν ότι το εύρος αυτό μπορεί να αυξηθεί στα 190 έως 200 δισ. δολάρια, λόγω της ισχυρής ζήτησης για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και της ανόδου στις τιμές των τσιπ μνήμης.
Αναλυτές της αγοράς θεωρούν πως οι προβλέψεις της μητρικής του Google για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που ανακοινώνουν αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Η Intel ανακοινώνει στοιχεία αύριο, Πέμπτη, ενώ Meta Platforms, Apple και Amazon ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.
Σε κάθε περίπτωση, η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είχε οδηγήσει τις αμερικανικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά πριν από έναν μήνα, έχει αρχίσει να υποχωρεί, καθώς αυξάνεται η πίεση προς τις εταιρείες να αποδείξουν ότι οι τεράστιες επενδύσεις τους δημιουργούν πραγματική αξία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης των «Magnificent Seven» υποαποδίδει έναντι του S&P 500 το 2026, κάτι που αποτελεί εξαίρεση για τις επτά τεχνολογικές εταιρείες που κυριάρχησαν στις αγορές τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.
Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι της UBS Chief Investment Office, οι επενδυτές εστιάζουν πλέον περισσότερο στη βιωσιμότητα των κεφαλαιουχικών δαπανών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά μετά την επιβράδυνση του πρόσφατου ισχυρού ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών.
Όπως σημείωσε, η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο προκρίνει μια πιο ισορροπημένη τοποθέτηση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τους κατασκευαστές ημιαγωγών και εξοπλισμού έως τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και πιο αμυντικούς κλάδους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διαφοροποίησης των επενδύσεων.
Την ίδια ώρα, οι αγορές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. ΗΠΑ και Ιράν έστειλαν το μήνυμα ότι δεν είναι ακόμη έτοιμες να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται.
Το Brent ξεπέρασε προσωρινά τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ωθώντας υψηλότερα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Τελικά η τιμή του σταθεροποιήθηκε λίγο πάνω από τα 94 δολάρια, ενώ και το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε αυξημένο κατά 3% στα 86,83 δολάρια το βαρέλι.
Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε οριακά κατά 0,01% στις 52.219 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,14% στις 7.498 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,57% και τις 25.690 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε περαιτέρω στο 4,663% και του 2ετούς στο 4,306%.
Οι απώλειες στις περισσότερες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης άσκησαν πιέσεις στον S&P 500, αντισταθμίζοντας την άνοδο των εταιρειών ημιαγωγών. Αντίθετα ο κλάδος του λογισμικού βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο των πωλητών. Με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη να αυξάνονται ραγδαία, οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα της Alphabet προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι τεράστιες επενδύσεις της αποδίδουν.
Η Alphabet έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 180 έως 190 δισ. δολαρίων για το 2026, ενώ αναλυτές της Bank of America Securities εκτίμησαν ότι το εύρος αυτό μπορεί να αυξηθεί στα 190 έως 200 δισ. δολάρια, λόγω της ισχυρής ζήτησης για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και της ανόδου στις τιμές των τσιπ μνήμης.
Αναλυτές της αγοράς θεωρούν πως οι προβλέψεις της μητρικής του Google για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που ανακοινώνουν αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Η Intel ανακοινώνει στοιχεία αύριο, Πέμπτη, ενώ Meta Platforms, Apple και Amazon ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.
Σε κάθε περίπτωση, η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είχε οδηγήσει τις αμερικανικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά πριν από έναν μήνα, έχει αρχίσει να υποχωρεί, καθώς αυξάνεται η πίεση προς τις εταιρείες να αποδείξουν ότι οι τεράστιες επενδύσεις τους δημιουργούν πραγματική αξία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης των «Magnificent Seven» υποαποδίδει έναντι του S&P 500 το 2026, κάτι που αποτελεί εξαίρεση για τις επτά τεχνολογικές εταιρείες που κυριάρχησαν στις αγορές τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.
Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι της UBS Chief Investment Office, οι επενδυτές εστιάζουν πλέον περισσότερο στη βιωσιμότητα των κεφαλαιουχικών δαπανών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά μετά την επιβράδυνση του πρόσφατου ισχυρού ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών.
Όπως σημείωσε, η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο προκρίνει μια πιο ισορροπημένη τοποθέτηση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τους κατασκευαστές ημιαγωγών και εξοπλισμού έως τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και πιο αμυντικούς κλάδους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διαφοροποίησης των επενδύσεων.
Την ίδια ώρα, οι αγορές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. ΗΠΑ και Ιράν έστειλαν το μήνυμα ότι δεν είναι ακόμη έτοιμες να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται.
Το Brent ξεπέρασε προσωρινά τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ωθώντας υψηλότερα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Τελικά η τιμή του σταθεροποιήθηκε λίγο πάνω από τα 94 δολάρια, ενώ και το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε αυξημένο κατά 3% στα 86,83 δολάρια το βαρέλι.
Οι τιμές του μαύρου χρυσού έχουν κερδίσει πάνω από 20% αυτό το μήνα, μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.
Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του, συνέχισε να κρατά σκληρή γραμμή τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» κάθε φορά που το Ιράν επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.
Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι, σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων σε υποδομές, η Τεχεράνη θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές στην περιοχή όπου υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα.
Η επιδείνωση της κρίσης έχει αυξήσει και τις εκτιμήσεις για τα επιτόκια, δεδομένου ότι έχουν φουντώσει και πάλι οι πληθωριστικές πιέσεις.
Μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της Federal Reserve, οι αγορές χρήματος αποτιμούν περίπου 30% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων, ενώ δίνουν 70% πιθανότητα να διατηρηθούν αμετάβλητα. Ωστόσο, τα προγνωστικά θέλουν το συμβούλιο να προχωρά σε αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η AMD συμφώνησε να επενδύσει έως 5 δισ. δολάρια στην Anthropic για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, εξέλιξη που έδωσε ώθηση στη μετοχή της.
Η OpenAI ανακοίνωσε ότι προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσαν ακούσια παραβίαση της πλατφόρμας Hugging Face, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για αυστηρότερη εποπτεία της τεχνολογίας.
H Super Micro Computer επιδόθηκε σε ένα ράλι της τάξεως του 20%, αφού ανακοίνωσε προκαταρκτικές προβλέψεις για περιθώρια κέρδους σχεδόν διπλάσια από τα ιστορικά επίπεδα και νέες παραγγελίες άνω των 60 δισ. δολαρίων. Έτσι και η Nvidia, που είναι βασικός συνεργάτης της εταιρείας, ενισχύθηκε κατά περίπου 3%.
Στις κερδισμένες της ημέρας βρέθηκαν, επίσης, η AT&T και η Philip Morris International, καθώς οι εταιρικές επιδόσεις τους ικανοποίησαν τους επενδυτές.
Στον αντίποδα, η αναθεωρημένη προς τα πάνω πρόβλεψη εσόδων της GE Vernova δεν κατάφερε να ενθουσιάσει την αγορά, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον πιο απαιτητικοί απέναντι στις εταιρείες που επωφελούνται από την έκρηξη των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.
Επίσης σημαντικές πιέσεις δέχτηκε ο κλάδος του λογισμικού. Η Pegasystems υποχώρησε περίπου 18%, καθώς η εταιρεία προειδοποίησε ότι αρκετοί πελάτες καθυστερούν νέες επενδύσεις, επανεξετάζοντας τις στρατηγικές τους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ απώλειες της τάξεως του 6% κατέγραψαν επίσης η ServiceNow και η Twilio.
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Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του, συνέχισε να κρατά σκληρή γραμμή τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» κάθε φορά που το Ιράν επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.
Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι, σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων σε υποδομές, η Τεχεράνη θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές στην περιοχή όπου υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα.
Η επιδείνωση της κρίσης έχει αυξήσει και τις εκτιμήσεις για τα επιτόκια, δεδομένου ότι έχουν φουντώσει και πάλι οι πληθωριστικές πιέσεις.
Μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της Federal Reserve, οι αγορές χρήματος αποτιμούν περίπου 30% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων, ενώ δίνουν 70% πιθανότητα να διατηρηθούν αμετάβλητα. Ωστόσο, τα προγνωστικά θέλουν το συμβούλιο να προχωρά σε αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η AMD συμφώνησε να επενδύσει έως 5 δισ. δολάρια στην Anthropic για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, εξέλιξη που έδωσε ώθηση στη μετοχή της.
Η OpenAI ανακοίνωσε ότι προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσαν ακούσια παραβίαση της πλατφόρμας Hugging Face, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για αυστηρότερη εποπτεία της τεχνολογίας.
H Super Micro Computer επιδόθηκε σε ένα ράλι της τάξεως του 20%, αφού ανακοίνωσε προκαταρκτικές προβλέψεις για περιθώρια κέρδους σχεδόν διπλάσια από τα ιστορικά επίπεδα και νέες παραγγελίες άνω των 60 δισ. δολαρίων. Έτσι και η Nvidia, που είναι βασικός συνεργάτης της εταιρείας, ενισχύθηκε κατά περίπου 3%.
Στις κερδισμένες της ημέρας βρέθηκαν, επίσης, η AT&T και η Philip Morris International, καθώς οι εταιρικές επιδόσεις τους ικανοποίησαν τους επενδυτές.
Στον αντίποδα, η αναθεωρημένη προς τα πάνω πρόβλεψη εσόδων της GE Vernova δεν κατάφερε να ενθουσιάσει την αγορά, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον πιο απαιτητικοί απέναντι στις εταιρείες που επωφελούνται από την έκρηξη των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.
Επίσης σημαντικές πιέσεις δέχτηκε ο κλάδος του λογισμικού. Η Pegasystems υποχώρησε περίπου 18%, καθώς η εταιρεία προειδοποίησε ότι αρκετοί πελάτες καθυστερούν νέες επενδύσεις, επανεξετάζοντας τις στρατηγικές τους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ απώλειες της τάξεως του 6% κατέγραψαν επίσης η ServiceNow και η Twilio.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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