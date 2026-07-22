Στάση αναμονής από τη Wall Street - Το σήμα των Big Tech περιμένουν οι επενδυτές

Η αμερικανική αγορά κινήθηκε επιφυλακτικά πριν από τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών, ενώ η διατήρηση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε νέα κέρδη τις τιμές του πετρελαίου