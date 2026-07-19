EOS Risk: Στο «κόκκινο» η απειλή για τα λιμάνια του Κόλπου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
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EOS Risk: Στο «κόκκινο» η απειλή για τα λιμάνια του Κόλπου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας προειδοποιεί ότι οι ιρανικές απαντήσεις μπορεί να εκδηλωθούν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, με αυξημένο κίνδυνο για λιμενικές, ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο

EOS Risk: Στο «κόκκινο» η απειλή για τα λιμάνια του Κόλπου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Η εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων EOS Risk προειδοποιεί ότι η κατάσταση ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο επιδεινώνεται περαιτέρω, μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της EOS Risk, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 17ης προς 18η Ιουλίου, μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Σε αρκετές χώρες της περιοχής ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας, ενώ αναφέρθηκαν επιτυχείς αναχαιτίσεις εισερχόμενων απειλών.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν στις 18 Ιουλίου ότι δύο στελέχη των αμερικανικών δυνάμεων σκοτώθηκαν και ένα ακόμη αγνοείται στην Ιορδανία. Την ίδια ημέρα, το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού, έπειτα από επιθέσεις που αποδίδονται στην περιφερειακή κρίση.

Η ένταση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στις 22:00 UTC της 18ης Ιουλίου, όταν η U.S. Central Command (CENTCOM) ανακοίνωσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Όπως ανέφερε, στόχος των επιχειρήσεων είναι η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να απειλούν την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Η EOS Risk εκτιμά ότι οι πιθανότητες άμεσων ιρανικών αντιποίνων είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Η εταιρεία θεωρεί πιθανές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και λιμενικών υποδομών κρατών του Κόλπου μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Για τον λόγο αυτό διατηρεί την αξιολόγηση κινδύνου για όλα τα λιμάνια των χωρών του Κόλπου στο επίπεδο HIGH (4/5), που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται πιθανή, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους διαχειριστές πλοίων να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις διελεύσεις και τις προσεγγίσεις λιμένων της περιοχής.
Μηνάς Τσαμόπουλος
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