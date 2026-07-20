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Τραμπ για Ιράν: Για άλλη μια φορά τους χτυπήσαμε σκληρά, δεν ελέγχουν πια τίποτα
Τραμπ για Ιράν: Για άλλη μια φορά τους χτυπήσαμε σκληρά, δεν ελέγχουν πια τίποτα
Σε δηλώσεις του είπε ότι η Τεχεράνη έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και ότι «έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα» σε στρατιωτικό επίπεδο
Σε δηλώσεις του μετά τον τελικό του Μουντιάλ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε για το Ιράν ότι «τους χτυπήσαμε ξανά πολύ σκληρά απόψε, και το κάναμε αυτό προς τιμήν των τριών -πιθανώς τριών- μεγάλων πατριωτών», εννοώντας τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
Όπως εξήγησε, «αυτοί οι μεγάλοι πατριώτες πολεμούσαν εκεί έξω [για να] μην μπορέσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
Σχετικά με τους βομβαρδισμούς είπε ότι «το Ιράν έχει υποστεί πολύ, πολύ σοβαρές ζημιές. Έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα σε στρατιωτικό επίπεδο, τους απέμειναν πολύ λίγα: έχουν μερικούς πυραύλους, μερικά drone, λίγη κατασκευαστική ικανότητα, αλλά όχι πολλά».
Τόνισε ακόμη ότι «εμείς ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, αυτοί δεν ελέγχουν τίποτα».
Όπως εξήγησε, «αυτοί οι μεγάλοι πατριώτες πολεμούσαν εκεί έξω [για να] μην μπορέσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
U.S. President Donald J. Trump spoke to reporters tonight about Iran after leaving the World Cup Finals in New Jersey, stating: “Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything, almost, militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've… pic.twitter.com/wQbvFFCAc2— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026
Τόνισε ακόμη ότι «εμείς ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, αυτοί δεν ελέγχουν τίποτα».
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