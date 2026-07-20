Τραμπ για Ιράν: Για άλλη μια φορά τους χτυπήσαμε σκληρά, δεν ελέγχουν πια τίποτα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Επίθεση στο Ιράν

Τραμπ για Ιράν: Για άλλη μια φορά τους χτυπήσαμε σκληρά, δεν ελέγχουν πια τίποτα

Σε δηλώσεις του είπε ότι η Τεχεράνη έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και ότι «έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα» σε στρατιωτικό επίπεδο

Τραμπ για Ιράν: Για άλλη μια φορά τους χτυπήσαμε σκληρά, δεν ελέγχουν πια τίποτα
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σε δηλώσεις του μετά τον τελικό του Μουντιάλ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε για το Ιράν ότι «τους χτυπήσαμε ξανά πολύ σκληρά απόψε, και το κάναμε αυτό προς τιμήν των τριών -πιθανώς τριών- μεγάλων πατριωτών», εννοώντας τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Όπως εξήγησε, «αυτοί οι μεγάλοι πατριώτες πολεμούσαν εκεί έξω [για να] μην μπορέσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

 Σχετικά με τους βομβαρδισμούς είπε ότι «το Ιράν έχει υποστεί πολύ, πολύ σοβαρές ζημιές. Έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα σε στρατιωτικό επίπεδο, τους απέμειναν πολύ λίγα: έχουν μερικούς πυραύλους, μερικά drone, λίγη κατασκευαστική ικανότητα, αλλά όχι πολλά».

Τόνισε ακόμη ότι «εμείς ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, αυτοί δεν ελέγχουν τίποτα».

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης