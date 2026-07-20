Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Το τέταρτο παιδί τους απέκτησαν ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα
Το τέταρτο παιδί τους απέκτησαν ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα
Είναι το πρώτο παιδί για εν ενεργεία αντιπρόεδρο εδώ και 150 χρόνια
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, ανακοίνωσαν την Κυριακή τη γέννηση του τέταρτου παιδιού τους.
Ο Άλεκ Νιλ Βανς έχει δύο μεγαλύτερους αδελφούς, τον Γιούαν, 9 ετών, και τον Βίβεκ, 6 ετών, όπως και μια αδελφή, την Μίραμπελ, 4 ετών.
Είναι το πρώτο παιδί που γεννιέται από εν ενεργεία αντιπρόεδρο εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ανακοίνωση ότι ο γιος μας γεννήθηκε σήμερα το πρωί. Η Ούσα και το μωρό είναι ευτυχισμένοι και υγιείς, και τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνώρισαν τον μικρό τους αδελφό», ανέφερε η κοινή δήλωση του ζευγαριού.
Ακόμη, ευχαρίστησαν τους γιατρούς και το προσωπικό του Εθνικού Στρατιωτικού Ιατρικού Κέντρου Walter Reed, καθώς και την ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου.
Ο Βανς υποστηρίζει ένθερμα το αίτημα να κάνουν οι Αμερικανοί περισσότερα παιδιά. Έχει επίσης δηλώσει ότι η δολοφονία το 2025 του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος ήταν φίλος του, συνέβαλε στην απόφαση να αποκτήσουν ένα ακόμη παιδί.
Ο Άλεκ Νιλ Βανς έχει δύο μεγαλύτερους αδελφούς, τον Γιούαν, 9 ετών, και τον Βίβεκ, 6 ετών, όπως και μια αδελφή, την Μίραμπελ, 4 ετών.
Είναι το πρώτο παιδί που γεννιέται από εν ενεργεία αντιπρόεδρο εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ανακοίνωση ότι ο γιος μας γεννήθηκε σήμερα το πρωί. Η Ούσα και το μωρό είναι ευτυχισμένοι και υγιείς, και τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνώρισαν τον μικρό τους αδελφό», ανέφερε η κοινή δήλωση του ζευγαριού.
Ακόμη, ευχαρίστησαν τους γιατρούς και το προσωπικό του Εθνικού Στρατιωτικού Ιατρικού Κέντρου Walter Reed, καθώς και την ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου.
Ο Βανς υποστηρίζει ένθερμα το αίτημα να κάνουν οι Αμερικανοί περισσότερα παιδιά. Έχει επίσης δηλώσει ότι η δολοφονία το 2025 του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος ήταν φίλος του, συνέβαλε στην απόφαση να αποκτήσουν ένα ακόμη παιδί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα