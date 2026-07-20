Το τέταρτο παιδί τους απέκτησαν ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέι Ντι Βανς Ούσα Βανς

Το τέταρτο παιδί τους απέκτησαν ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα

Είναι το πρώτο παιδί για εν ενεργεία αντιπρόεδρο εδώ και 150 χρόνια

Το τέταρτο παιδί τους απέκτησαν ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα
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Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, ανακοίνωσαν την Κυριακή τη γέννηση του τέταρτου παιδιού τους.

Ο Άλεκ Νιλ Βανς έχει δύο μεγαλύτερους αδελφούς, τον Γιούαν, 9 ετών, και τον Βίβεκ, 6 ετών, όπως και μια αδελφή, την Μίραμπελ, 4 ετών.

Είναι το πρώτο παιδί που γεννιέται από εν ενεργεία αντιπρόεδρο εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ανακοίνωση ότι ο γιος μας γεννήθηκε σήμερα το πρωί. Η Ούσα και το μωρό είναι ευτυχισμένοι και υγιείς, και τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνώρισαν τον μικρό τους αδελφό», ανέφερε η κοινή δήλωση του ζευγαριού.

Ακόμη, ευχαρίστησαν τους γιατρούς και το προσωπικό του Εθνικού Στρατιωτικού Ιατρικού Κέντρου Walter Reed, καθώς και την ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου.

Ο Βανς υποστηρίζει ένθερμα το αίτημα να κάνουν οι Αμερικανοί περισσότερα παιδιά. Έχει επίσης δηλώσει ότι η δολοφονία το 2025 του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος ήταν φίλος του, συνέβαλε στην απόφαση να αποκτήσουν ένα ακόμη παιδί.
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