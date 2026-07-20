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Ιταλός αθλητικογράφος δολοφονήθηκε στη Νάπολη
Ιταλός αθλητικογράφος δολοφονήθηκε στη Νάπολη
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά - Ο 53χρονος «Λούκα» κάλυπτε διοργανώσεις για πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης
Το πτώμα ενός αθλητικογράφου, που πιθανότατα έπεσε θύμα δολοφονίας, βρέθηκε από πυροσβέστες οι οποίοι είχαν κληθεί να σβήσουν φωτιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης, ανακοίνωσαν οι ιταλικές εισαγγελικές Αρχές.
«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν ότι τα γεγονότα πιθανότατα συνδέονται με μια ανθρωποκτονία», είπε ο εισαγγελέας του Σαλέρνο, Ραφαέλε Καντόνε.
Το θύμα είναι ο Λουίτζι Εσπόζιτο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον πυροβόλησαν και μετά τον έκαψαν μαζί στη βλάστηση, εξήγησε ο εισαγγελέας.
Όπως πρόσθεσε, η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε στην επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι βρήκαν το πτώμα απανθρακωμένο, σε τέτοια κατάσταση που αρχικά ήταν αδύνατον να διακρίνουν το φύλο του.
Στο σημείο εντοπίστηκε και ένας κάλυκας, αναφέρει η Corriere della Sera.
Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων της Ιταλίας επιβεβαίωσε ότι ο 53χρονος άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «Λούκα», κάλυπτε αθλητικές διοργανώσεις για πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα ωστόσο εργαζόταν και στην περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος.
«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν ότι τα γεγονότα πιθανότατα συνδέονται με μια ανθρωποκτονία», είπε ο εισαγγελέας του Σαλέρνο, Ραφαέλε Καντόνε.
Το θύμα είναι ο Λουίτζι Εσπόζιτο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον πυροβόλησαν και μετά τον έκαψαν μαζί στη βλάστηση, εξήγησε ο εισαγγελέας.
Όπως πρόσθεσε, η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε στην επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι βρήκαν το πτώμα απανθρακωμένο, σε τέτοια κατάσταση που αρχικά ήταν αδύνατον να διακρίνουν το φύλο του.
Στο σημείο εντοπίστηκε και ένας κάλυκας, αναφέρει η Corriere della Sera.
Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων της Ιταλίας επιβεβαίωσε ότι ο 53χρονος άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «Λούκα», κάλυπτε αθλητικές διοργανώσεις για πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα ωστόσο εργαζόταν και στην περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος.
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