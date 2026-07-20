Αυξάνεται και άλλο ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς της Βενεζουέλας
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Βενεζουέλα Σεισμοί Νεκροί Αγνοούμενοι

Αυξάνεται και άλλο ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς της Βενεζουέλας

Οι Aρχές εξακολουθούν να μην αναφέρονται στον αριθμό των αγνοουμένων

Αυξάνεται και άλλο ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς της Βενεζουέλας
Ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα άφησε πίσω τουλάχιστον 5.208 νεκρούς, κατά νεότερο ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος απολογισμός, προχθές Σάββατο, έκανε λόγο για 5.119 νεκρούς. Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Σχεδόν 100 επιπλέον θάνατοι καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά τις σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών που προκάλεσαν πελώριες καταστροφές, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, πάνω απ’ όλα στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας.

Οι Aρχές δεν αναφέρονται στον αριθμό των αγνοουμένων. Τη μεθεπομένη της καταστροφής, ο ΟΗΕ είχε υπολογίσει πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό πιο κοντά στους 10.000.

Στη Γουάιρα, οι προσπάθειες για την ανάσυρση θυμάτων συνεχίζονται στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Πάνω από 21.000 άστεγοι παραμένουν σε 100 και πλέον προσωρινούς καταυλισμούς.

Πάντα σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, 856 κτίρια υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν ολοσχερώς

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