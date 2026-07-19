Αιχμηρή απάντηση Νετανιάχου στον Μαμντάνι: «Αντιπερισπασμός για να καλύψει τις ανόητες πράξεις του»

Μετά τον πρέσβη του Ισραήλ στον ΟΗΕ και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απάντησε στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης για τις «απειλές» του να συλλάβει τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο